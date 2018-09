Valverde: "He intentado tirar para Nairo pero también no perder tiempo"

Lagos de Covadonga (Asturias), 9 sep (EFE).- El español Alejandro Valverde (Movistar) aseguró al final de la etapa en los Lagos de Covadonga que en la última subida intentó "tirar para su compañero "Nairo (Quintana), pero también no perder tiempo" en la clasificación general.

Valverde, cuarto en la etapa y segundo en la general, cree que "el rival más fuerte" para él y su equipo "se está viendo que es (Simon) Yates", aunque también quiso destacar a "Enric Mas, que va muy bien". "Y me alegro mucho", dijo sobre el joven mallorquín.

Con respecto su compañero Quintana, señaló que "está bien" y desveló que hubo un momento en la subida en la que no pudo dar un relevo que le pidió el colombiano "porque acababa de entrar" de nuevo entre los mejores y "necesitaba un poco de aire".

"He intentado subir muy regular, tirar cuando aguantaba en el grupo por Nairo y, al mismo tiempo, ceder el menor tiempo posible. También me he encargado de cerrar los huecos, como cuando se ha ido Yates. Nairo me decía: '¡Dale! ¡Dale!'. En cuanto he cogido aire, le he dado, pero luego sufría un poco más", relató.

"Cuando me cortaba seguían a palos, pero no lograban mantener. Me regulé lo que pude y, sabiendo que la parte final era más suave, di un último apretón para llegar", añadió.

Valverde, muy activo en la subida trabajando parecía que más para Nairo que para defender sus opciones, se mostró satisfecho por verse "bien" en la carrera "y entrando con los mejores" un día más.

Sobre lo que queda de carrera, cree que lo más inmediato, la crono llana de 32 kms. en Cantabria entre Santillana del Mar y Torrelavega, "no" le "va mal" a sus características, aunque no quiere obsesionarse con lo que pueda hacer.

"Últimamente estoy haciendo buenas cronos y esta no me va mal del todo, pero quiero ir día a día, sin obsesionarme", apuntó, destacando que "todos" los grandes favoritos están "muy igualados".

Para Valverde, el día fue "realmente difícil" porque "Astana ha marcado una velocidad tremenda desde mucho antes del puerto y ha puesto las cosas muy difícil".

"Luego Miguel Ángel (López) ha arrancado fuerte desde abajo y ha aumentado el sufrimiento, pero dentro de esa exigencia, ha sido un día bonito", destacó, y añadió: "Sin duda ha sido la (ascensión a Lagos de Covadonga) más rápida que he hecho nunca a este puerto".