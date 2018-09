Valverde: "La etapa más decisiva será la del sábado"

El corredor español Alejandro Valverde (Movistar) dijo al final de la etapa de este jueves en Lleida que "la etapa más decisiva" de las dos de Andorra de este fin de semana en la Vuelta a España 2018 será "la del sábado".

"Más decisiva creo que será la del sábado", comentó un Valverde que no quiso desvelar la estrategia del Movistar más allá de "ver cada día como vamos y como van los rivales, y ver como se pueden hacer diferencias".

El murciano, segundo en la general a 25 de Simon Yates, no descarta de la pelea por la Vuelta al joven Enric Mas, tercero a 1:22 del británico y quien se mostró hoy en la meta "ambicioso" de cara a las etapas de Andorra.

"Es ambicioso y lo veo muy bien. Está a poco tiempo, tiene fuerzas y tiene mentalidad", dijo, contento porque haya "un corredor español en progresión" como el mallorquín.

Valverde confesó tras la llegada de hoy que no esperaba al principio de la Vuelta "estar aquí", peleando por la victoria final de la carrera. "No, ni mucho menos. Al principio de la Vuelta ganaba porque estaba bien de forma, pero lo que no pensaba era estar aquí como estoy ahora", reconoció.

Sobre su principal rival, cree que "el equipo" de Yates, el Mitchelton, "está bien". Sobre todo por la ayuda que puede tener de "su hermano (Adam), que ha ido muy cómodo toda la vuelta" hasta la última semana.

Valverde, por lo demás, se felicitó de haber "salvado el día" en una etapa "muy cómoda" en su primera parte, pero con "una velocidad terrible en los 30 últimos kilómetros", lo que hizo el final "duro y nervioso".