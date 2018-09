Quintana: "Es un día triste, no se han cumplido los objetivos"

Coll de La Gallina (Andorra), 15 sep (EFE).- El colombiano Nairo Quintana (Movistar) calificó de "triste" la etapa andorrana con final en el Coll de la Gallina, donde su equipo perdió el podio de Alejandro Valverde y el propio corredor boyacense bajó hasta el octavo puesto de la general.

"Es un día triste porque no se ha conseguido el objetivo de la general con Alejandro Valverde y yo no he podido conseguir ninguna victoria", señaló en meta.

A pesar del trago amargo de ver cómo Valverde pasaba de segundo a quinto en la general y que no se conseguía un triunfo de etapa, Quintana se agarró a la filosofía de la "reflexión" para analizar los ocurrido en esta Vuelta.

"No solo ganar te hace grande, en estos momentos difíciles también se aprende y nos obliga a una reflexión. Es difícil ganar, aunque a veces no se le da importancia. Nos vamos de la Vuelta con una reflexión que debemos analizar", apostilló.