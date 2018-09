Yates: "Es una victoria increíble, sobre todo después de perder el Giro"

Coll de La Gallina (Andorra), 15 sep (EFE).- El británico Simon Yates (Mitchelton) calificó de "increíble" su victoria en La Vuelta a España, sobre todo "después de lo que pasó en el Giro de Italia", donde perdió la 'maglia' rosa al sufrir una monumental "pájara" a tres días del final.

"Es increíble, es algo que no me lo puedo creer, sobre todo después de lo que me sucedió en el Giro. Antes de empezar estaba nervioso, pero el equipo me ha tranquilizado porque ha estado maravilloso", señaló Yates en rueda de prensa.

Después de la decepción del Giro, Yates sacó algunas conclusiones para que no se repitiera aquel episodio, pero su victoria en la Vuelta no es producto de ningún secreto.

"Después del Giro saqué algunas conclusiones, pero no hay secreto. Había que mantener la calma. Ya dije tras la segunda jornada de descanso que no había que desgastarse y dosificar las fuerzas para emplearlas en su momento", destacó.

Yates, de 26 años, considera que ahora no debe ponerse el listón demasiado alto, sino marcarse los objetivos poco a poco y no obsesionarse con el Tour de Francia.

"No voy a ponerme nervioso con el Tour ni me quiero presionar. Eso ya vendrá en su momento. Ahora pienso en el Mundial, pero sí puedo decir que volveré al Giro porque allí tengo una cuenta pendiente", aseguró.

Para el líder de la escuadra australiana La Vuelta le ha llegado en un momento idóneo, ya que la competencia será dura de ahora en adelante con las nuevas generaciones.

"Es el mejor momento para ganar una grande porque hay corredores que vienen fuertes. Hoy dos de ellos, López y Mas, han ido al límite para lograr el podio. Llega una generación muy fuerte", señaló.

No obstante, Simon Yates considera que su hermano Adam es el futuro del ciclismo británico porque tiene mucha calidad.

A la hora de reconocer méritos de su entorno, Yates se refirió en especial a su preparador.

"Todos hemos crecido dentro del equipo, cada uno ha jugado su papel. Tengo que dar las gracias a mi entrenador, Alex, que me he hecho ganador, es quien más me ha ayudado cuando lo he pasado mal. Desde el Giro aún hemos mejorado las cosas y hay que seguir así", subrayó.

También se refirió al hecho de que corredores británicos hayan firmado las últimas cinco victorias en la grandes pruebas por etapas.

"Personalmente vengo de un proceso largo, pero es cierto que en Gran Bretaña se ha invertido mas dinero en el ciclismo y yo entré en ese proceso de formación. He progresado y la idea siempre ha sido ganar una grande. Firmé por un gran equipo y lo he conseguido", dijo.

Su talante ofensivo, destacó, procede de una mentalidad que permite sorprender al rival y, además, cree que "la mejor defensa es un buen ataque".