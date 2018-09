Mallorca tributa un recibimiento de campeón a Enric Mas

Palma, 17 sep (EFE).- El mallorquín Enric Mas (Quick-Step), segundo en la Vuelta a España tras el británico Simon Yates (Mitchelton), fue recibido este lunes como un héroe por autoridades de Baleares y amigos en el aeropuerto de Palma, y por la tarde, su pueblo natal, Artá, le tributará un gran recibimiento.



"No soy consciente todavía de lo que he hecho. Quizás, cuando lo vea por la tele me daré cuenta de lo bonito que es estar en el podio de una Vuelta a España", declaró Mas a su llegada a la capital balear.



El subcampeón de La Vuelta -tercero fue el colombiano Miguel Ángel López (Astana)- admitió que solo "en los últimos días" pudo intuir que podía hacer algo grande.



"Poco a poco lo voy asimilando, pero no fue nada fácil, sobre todo, en la primera semana. Ya al final me lo pude imaginar. Hay gente que me preguntaba '¿sabes lo que has hecho'?. Y yo le decía que no, quizás en un par de días, cuando lo vea repetido, lo apreciaré más", explicó el ciclista balear.



Mas cree que a sus 23 años, y pese a que muchos le consideran el corredor del futuro del ciclismo español, todavía tiene mucho que aprender.



"Cuando me comparan con Alberto Contador siempre digo que me gustaría conseguir lo que él ha conseguido, pero él es Alberto y yo Enric", dijo Mas, quien perteneció al equipo de la Fundación Alberto Contador en categoría amateur Sub-23.



A la pregunta de si se considera el mejor ciclista balear de la historia -un corredor de las islas no subía al podio de una Vuelta a España desde que lo hizo Bernat Capo, en 1948-, Mas respondió: "¿Yo?. No, Hay mucha gente que ha conseguido más cosas. Empiezo ahora y espero que no sea lo último que celebre".



El ciclista balear dijo que descansará "algunos días" para concentrarse después en Sierra Nevada con el equipo español, capitaneado por Alejandro Valverde, que competirá en el Mundial de Innsbruck (Austria).



"Alejandro en ese tipo de pruebas no falla nunca y a mí me tocará trabajar para él y lo haré encantado", dijo Enric Mas, quien descarta, por ahora, escuchar ofertas de otros equipos profesionales.



"En el Quick-Step estoy muy a gusto (tiene un año más de contrato). Para mí es un equipo especial, el que me ha dado la oportunidad de pasar al profesionalismo y no me planteo nada porque me tratan muy bien", subrayó.