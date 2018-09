Hirschi premia con el oro y un doblete el gran trabajo suizo; Castrillo sexto

Redacción deportes, 28 sep (EFE).- Marc Hirschi premió este viernes con el oro y el doblete Europeo-Mundial el extraordinario trabajo de Suiza, la más inteligente y ambiciosa de todas las selecciones de la prueba en línea sub-23 de los Mundiales de Ciclismo en ruta de Innsbruck (Austria), en la que el español Jaime Castrillo fue sexto.

Hirschi, que correrá en 2019 en el Sunweb de Tom Dumoulin tras hacerlo hasta ahora en su filial, fue uno de los cuatro corredores que su selección metió en un movimiento táctico bajando que marcó la carrera a 54 kms. de meta; y después el que defendió las opciones de medalla de su país en un terceto del que escapó a 10 kms. de final para lograr el oro.

Tras el suizo llegaron a meta, a 15 segundos, el belga Bjorg Lambrecht, plata, y el finlandés Jaakko Hanninen, sorprendente bronce.

Gran carrera también del aragonés Jaime Castrillo, de los que más luchó por entrar en un corte por delante y también por evitar que llegasen escapadas las fugas que buscó primero la selección suiza y posteriormente Lambrecht en la última subida a Igls.

No consiguió su objetivo el de Movistar, pero si un meritorio Top 10 que, no obstante, no llegó a premiar su trabajo como se mereció.

La medalla de oro la empezó a vislumbrar Hirschi cuando en la última bajada del puerto que marcó la carrera se marchó del belga y el finlandés. No le cazaron y se tuvieron que conformar con el segundo puesto, que no dejó muy contento al belga.

Por detrás del trío cabecero, llegó cuarto otro suizo, Gino Mader, quien también saltó del grupo de ocho corredores en el que estaba Castrillo para cazar al ucraniano Mark Padun, superviviente de la escapada de siete que destrozó la carrera y finalmente quinto.

Sin duda, la prueba estuvo completamente marcada por la subida a Igls, una ascensión de 7,9 kms. al 5,7 por ciento de desnivel medio y tramos de hasta el 10 por la que se pasó cuatro veces. La última, a 13,5 kms. de meta.

La carrera empezó a jugarse cuando a 54 kms. de meta, tras el segundo paso por Igls. Suiza provocó un corte bajando de siete unidades con cuatro de sus corredores, Hirschi, Mader, Patrick Muller y Lukas Ruegg, junto con Padun, el irlandés Edward Dumbard y el estadounidense Neilson Powells.

En la siguiente ascensión, quedaron en cabeza Padun y Muller, con Dumbard y Mader persiguiéndoles por detrás haciendo de puente con un pelotón de 23 corredores que todavía aspiraban a la victoria, con el Castrillo entre ellos.

En la última vuelta se entró con el primer dúo con 7 segundos sobre el segundo y 33 sobre el pelotón cabecero. Distancias que se enjugaron en la última subida a Igls, donde se jugaron las últimas bazas.

La primera Lambertch para seleccionar el grupo en la subida y provocar un trío cabecero; y la segunda de Hirschi, de nuevo bajando, para volar hacia un oro que no fue demasiado premio para la impresionante exhibición táctica y de fuerza de Suiza.

Clasificación prueba en línea Sub-23 masculina (179,5 kms.)

.1. Marc Hirschi (SUI) 04h24.05

.2. Bjorg Lambrecht (BEL) a 15"

.3. Jaakko Hanninen (FIN) m.t.

.4. Gino Mader (SUI) a 35"

.5. Mark Padun (UCR) a 37"

.6. Jaime Castrillo (ESP) a 45"

.7. Tadej Pogacar (ESL) a 47"

.8. Sthan Hayter (GBR) m.t.

.9. Patrick Muller (SUI) m.t.

10. James Shaw (GBR) m.t.

32. Wilmar Andrés Paredes (COL) a 5.41

36. Ibai Azurmendi (ESP) m.t.

41. José Félix Parra (ESP) m.t

47. Roger Adrià (ESP) a 8.31

48. Miguel Eduardo Flórez (COL) m.t.

49. Jefferson Alexander Cepeda (ECU) m.t.

88. Fernando Barceló (ESP) a 21.36.