Sebastián Henao, un fiel gregario para Thomas, Froome y Bernal

Madrid, 25 oct (EFE).- El colombiano Sebastián Henao continuará en el Sky la próxima temporada y se convertirá en uno de los guardaespaldas de su compatriota y estrella de futuro Egan Bernal, de quien asegura que "llega un gran corredor".

Sebastián Henao, primo de Sergio, que acaba de pasar del Skyal Emirates, ha concluido su periplo europeo y ahora regresa a Colombia para recuperarse de una larga temporada y empezar a planificar la siguiente.

"Este año no he hecho grandes vueltas, pero el balance es positivo, siempre aprendes algo nuevo. Mi ilusión el año que viene es volver a estar en una grande. Para el equipo ha sido un año estupendo. Que más se puede pedir, ganar dos de las tres grandes, Giro de Italia y Tour de Francia. Hemos conseguido lo que todos los equipos desean. Estoy feliz por todo el trabajo que hay detrás para conseguir estos resultados", señaló el ciclista de Rionegro, de 30 año de edad,

El próximo año no tendrá a su lado a su primo Sergio Luis, quien ha decidido cambiarse al maillot del Emirates.

"Se le ha presentado esta oportunidad y la ha aprovechado. Después de siete años creo que le vendrá bien este cambio con nuevos retos y oportunidades. Venimos siempre de estar juntos, entrenando, en las carreras, en la habitación, en casa... Seguro que lo puede hacer bien".

De todas las formas, Sebastián Henao no se quedará solo al servicio de Egan Bernal, la máxima esperanza del ciclismo mundial.

"Es el ciclista de moda, al menos en Colombia. Pero es por algo, por lo que ha demostrado. Todos hablaban de lo gran ciclista que es y mira lo que ha hecho, un año espectacular. Y es que es un corredor muy bueno, centrado, y una calidad enorme; parece que lleva diez años compitiendo. Viene un gran corredor. Tengo una muy buena relación con él"

Henao se muestra dispuesto a trabajar en la función que le sea asignada dentro del equipos.

"Estoy dispuesto a hacer lo que me toque, ayudar a Geraint Thomas, a Chris Froome o a Bernal. Este año en el Tour de California fue un privilegio. Me gusta hacer ese trabajo y ser un gregario que ser una pieza importante. Yo creo que año tras año he sabido entrar en este rol".

El colombiano recuerda la calidad del Sky a la hora de trabajar para sus líderes

"Tenemos en Sky grandes gregarios, como Castroviejo o Kenny Elissonde, de los que hay mucho que aprender. Un líder no gana solo si no tiene un equipo a su lado; eso es lo bonito del ciclismo. Un líder siempre necesita de sus gregarios. Y un gregario tiene que estar preparado para eso, para trabajar al cien por cien para su líder independientemente de quién sea".

No obstante, la opción de ganar en alguna ocasión tampoco la descarta

"Eso de levantar los brazos es bonito siempre y todos los ciclistas tenemos eso en mente, que algún día tengamos esa oportunidad. He estado cerca, pero en cualquier momento se presentará si seguimos haciendo las cosas bien".