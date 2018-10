Enric Mas: "Desde pequeño he soñado con el Tour"

Palma, 26 oct (EFE).- El ciclista español Enric Mas ha afirmado este viernes que el próximo año será "muy importante" para él y que espera completar un "buen calendario" para afrontar el Tour de Francia 2019, la prueba reina del ciclismo mundial y en la que ha "soñado desde pequeño", ha subrayado.



"El Tour es lo que tengo ahora en la cabeza, pero es el equipo (Quick-Step) el que debe decidir", ha señalado Mas, a los medios de comunicación tras recibir un homenaje en el Consolat de la Mar, sede del Govern Balear, en un acto presidido por la presidenta del Ejecutivo, Francina Armengol.



Mas, subcampeón de la pasada Vuelta a España y considerado la gran revelación del ciclismo español, ha precisado que su objetivo es "luchar" por ganar una gran prueba.



Para ello, "el apoyo de un gran equipo es clave y yo lo tengo", dijo.



"Intentaré hacer un calendario como el del año pasado, comenzando un poco más tarde en Australia para llegar bien a las pruebas en Catalunya, País Vasco y las clásicas antes del Tour", ha explicado el ciclista mallorquín, que ha confirmado, asimismo, que su equipo no participará en la próxima Challenge Vuelta a Mallorca.



A la pregunta de si siente "un referente" del ciclismo español, Mas lo negó de manera rotunda.



"Soy un ciclista igual que el resto, no he cambiado, a pesar de todo lo que he vivido en los últimos meses e intento llevarlo de la mejor manera posible", ha resumido Enric Mas.



El actual subcampeón de la Vuelta a España recibió varios obsequios por parte de las autoridades de Baleares en el transcurso de la recepción oficial que le tributó la presidenta Francina Armengol, y en la que también estuvieron presentes la vicepresidenta del Govern y consellera de Innovación, Investigación y Turismo, Bel Busquets; la consellera de Cultura, Participación y Deportes, Fanny Tur, y el director general de Deportes, Carles Gonyalons, entre otros invitados.