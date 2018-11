Chris Froome piensa en su quinto Tour y no descarta correr en Colombia

Guatapé (Colombia), 3 nov (EFE).- El británico Chris Froome manifestó este sábado que, pese a no haber definido su calendario para 2019, su "más probable" objetivo es conquistar su quinto Tour de Francia.

Tampoco descarta participar en el Tour Colombia 2.1, declaró en Guatapé, municipio cercano a Medellín, donde participará este domingo en 'El Giro de Rigo', una carrera recreativa organizada por Rigoberto Urán, quien fue su compañero en el equipo Sky.

"No se ha definido el calendario, pero el equipo se reunirá en diciembre y ahí tomaremos una decisión. No es un secreto que me encantaría ganar un quinto Tour de Francia, entonces lo más probable es que ese sea mi objetivo", expresó Froome.

El británico dejó abierta la posibilidad de participar en el Tour Colombia 2.1, del 12 al 17 de febrero 2019.

"No lo había pensado antes, pero estoy seguro que hablaré con la Federación y ya veremos", afirmó el cuatro veces campeón del Tour de Francia.

Froome llegó a Colombia el jueves en compañía de Urán, con quien visitó Medellín y dice haber disfrutado del "impresionante paisaje" del oriente antioqueño.

"Estoy muy contento de estar aquí", expresó el líder del Sky.

"Ustedes son muy cálidos como personas, esto no existe en Europa", apostilló ante un auditorio eufórico, en el que estuvo acompañado por Urán (EF), Sergio Henao (UEA), Sebastián Henao (Sky), Fernando Gaviria (UAE), Álvaro Hodeg (Quick-Step), Julián Cardona y Daniel Martínez (EF).

También resaltó el presente del ciclismo colombiano, al subrayar que "no solo están corriendo el Pro Tour, sino también ganando grandes carreras".

"Eso dice mucho del nivel del ciclismo colombiano", dijo.

"Solo mirando el calibre de los corredores con los que estoy aquí sentando, y algunos otros que no están aquí, veo que nivel es extremadamente alto", añadió.

Explicó que aceptó la "invitación de Rigo" por la amistad que los une.

"Fuimos compañeros de equipo y hubo rivalidad durante el Tour de Francia, pero cuando Rigo dejó de correr en el SKY la amistad se mantuvo", señaló.

Sergio Luis Henao, quien hasta hace poco fue compañero de Froome en el Sky, comentó que "no hay mejor embajador que un campeón como Chris, un ser humano espectacular".

En eso coincidió Sebastián Henao, al señalar que le "enorgullece" que un ciclista de la talla de Froome esté en su país.

Urán se comprometió, entre risas, a que "la próxima vez que (Froome) venga hablará mejor español".