He perdido segundos, pero por precaución para evitar caídas, afirma Anacona

Villicum (Argentina), 2 feb (EFE).- Winner Anacona, ciclista colombiano de Movistar, agradeció a su equipo el trabajo que hizo para mantener el liderato de la Vuelta a San Juan, dijo que perdió segundos por "precaución para evitar caídas" y se mostró confiado en llevarse la ronda argentina tras la séptima y última etapa.

Anacona, de 30 años, no ganaba una etapa desde 2014, cuando logró un triunfo en la Vuelta a España, y desde la victoria de ayer es líder de la Vuelta a San Juan.

"Este liderato es el resultado de la preparación que vengo haciendo", dijo el colombiano, que está "convencido para ganar" la ronda argentina.

En la sexta etapa, con salida y llegada en el Autódromo de Villicum, Anacona mantuvo el liderato, aunque perdió algunos segundos respecto a sus perseguidores en la general.

"La etapa ha sido más dura de lo que pensaba y he llegado más cansado de lo previsto. Llegó un punto que la fuga era muy rápida y a falta de treinta kilómetros, aunque tenía un margen muy amplio, me empecé a preocupar. Aún así me dijeron que era difícil que mantuviesen el ritmo, pero se han defendido bien y fueron valientes en la fuga", comentó Anacona, que mantiene 35 segundos de ventaja sobre Julian Alaphilippe y 57 sobre Oscar Sevilla.

"Con el último ataque de Sagan he perdido unos segundos, no por falta de piernas sino por precaución, y no quería una caída", declaró Anacona, que tiene "un buen margen" para poder ganar la carrera.

"El equipo ha estado de diez, mañana lo haremos muy bien y si todo sigue así celebraremos una victoria de la Vuelta a San Juan", finalizó.