El Jumbo vuela en la crono inicial y Roglic se enfunda el primer maillot rojo

Al Hudayriat (Abu Dabi), 24 feb (EFE).- El esloveno Primoz Roglic es el primer líder del Tour de los Emiratos Árabes Unidos tras el triunfo de su equipo, el Jumbo Visma, en la contrarreloj inicial disputada en Al Hudayriat con un recorrido de 16 kilómetros, en los que el cuadro vencedor rodó a una media de 57 km/hora.



El viento no detuvo al Jumbo, que voló por la inmensa llanura de la costa de Al Hudayriat con la ambición de conquistar el primer maillot rojo de líder, preferentemente para su líder, Primoz Roglic, un exsaltador de esquí de 29 ganador la pasada temporada de la Vuelta al País Vasco y de una etapa del Tour de Francia.



El Jumbo paró el reloj en 16:49 minutos, a una media supersónica que ningún rival pudo superar. La segunda plaza fue para el Sunweb del holandés Tom Dumoulin, a 7 segundos, la tercera para el Bahrain del italiano Vincenzo Nibali a 9 segundos. Estos tres equipos fueron los únicos que bajaron de los 17 minutos.



Fuera del podio quedaron el Sky, a 14 segundos, sin Chris Froome, pero con el italiano Gianni Moscon con ambiciones altas, y quinto el Movistar del campeón mundial Alejandro Valverde, a 18 segundos del Jummbo, cumpliendo así con el objetivo de no empezar perdiendo mucho tiempo respecto a los rivales de la general.



Valverde perdió 18 segundos con Roglic, 11 con Dumoulin y 9 respecto a Nibali, sus referencias para la montaña y la disputa del triunfo final.



El murciano dio por bueno el resultado de la cronometrada inicial del Tour de los Emiratos. "Estoy contento con el resultado, creo que hemos hecho una buena crono, la verdad es que no me lo esperaba. Era importante empezar bien y no perder demasiado tiempo y eso lo hemos conseguido", dijo.



Una fiesta inicial que cumplió el pronostico del triunfo del Jumbo, que no en vano puso sobre el circuito de Abu Dabi una escuadra de lujo para el esfuerzo colectivo contrarreloj, ya que en sus filas rodaron, entre otros, el alemán Tony Martin, tetracampeón mundial de la especialidad y el holandés Jos Van Emden.



Roglic, ganador de etapa en Giro y Tour y cuarto en la pasada edición de la carrera francesa, tendrá el honor de defender la camiseta roja en la segunda etapa que se disputa este lunes entre Yas Mall y Abu Dabi, de 184 kilómetros, primera opción para los esprinters. De momento, y hasta que llegue el martes la montaña, escoltado en la general por sus compañeros Laurens de Plus y Van Emden.



Carlos de Torres