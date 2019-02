Valverde: "Nada me haría más feliz que el Mundial, pero quiero ganar Flandes"

Alejandro Valverde ya tiene asumido que llevar el maillot arcoíris de campeón del Mundo tiene alguna "incomodidad" que otra, pero el murciano lo lleva con orgullo y paciencia infinita. Se encuentra en Abu Dabi, en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, donde espera levantar los brazos por vez primera con tan insigne prenda.



En la ceremonia de apertura de la única carrera del World Tour en Oriente Medio el murciano fue la estrella, el centro de las miradas A su edad, 38 años, pocas cosas le alteran la tranquilidad. Se siente "mayor que los jóvenes en edad, pero con la misma ilusión", y si le dieran a elegir otro sueño elegiría el Tour de Flandes, la carrera "inalcanzable".



En el hotel de Abu Dabi, a un paso del circuito de Fórmula 1 y a dos del parque de atracciones Ferrari, el campeón del Mundo dedicó unos minutos a 3 medios internacionales, entre ellos EFE.



. Pregunta. Usted fue la estrella en la presentación, y eso que estaba rodeado de figuras como Nibali o Dumoulin. Cómo lleva el peso del maillot arcoìris?



Respuesta. "Una estrella no me siento, en la presentación era uno de las cabezas visibles, pero no solo por el título Mundial. Me siento como un buen corredor, no me asusta la popularidad"



P. ¿Qué diferencias observa entre el arranque de la pasada temporada y la presente?



R. Ahora tengo más compromisos, por lo demás todo muy similar, casi todo igual. Eso sí, ahora estoy mucho más tranquilo, con menos ansias de victoria. El año pasado venía de una lesión importante y tenía incógnitas, ahora afronto todo con calma, aún no he ganado pero he sido segundo, y todo llegará. Siempre es bueno un poquito de presión, pero la obsesión no es buena.



P.. Qué cosas podrían hacerle más feliz que un Mundial?



R. Más feliz que un Mundial no me haría ninguna carrera. Me encantaría ganar unos Juegos Olìmpicos, pero más ilusión que un Mundial no creo.



P. Con qué carrera sueña?



R. Me gustaría ganar el Tour de Flandes, es una carrera que me ilusiona mucho, es preciosa. La he visto siempre lejana, una carrera difícil de ganar, pero voy para 39 años, ya es algo tarde, pero un buen momento para hacerla, además con el arcoiris.



P. Se le ve con una tranquilidad impresionante. Con 38 años y su palmarés parece que ya le "resbala" todo.



R. Si, en el buen sentido de la palabra puede ser así. Ya lo he conseguido todo y quiero disfrutar, pero me gusta ganar, no quiero pasar inadvertido nunca, yo no sé hacer eso, hasta que me retire iré a ganar.



P. Qué es lo que más y lo que menos le gusta de su profesión?



R. Correr con lluvia no me gusta nada, pero menos mal que en Murcia llueve poco, y si llueve un día, al día siguiente no. Me da pereza la lluvia y el frío. Lo que más me agrada es entrenar y disfrutar de la bicicleta, salir con los amigos, reírme....



P. Se considera el mejor ciclista de su generación?



R. Me considero un gran ciclista, uno de los mejores, pero hemos tenido a Miguel Indurain, a Alberto Contador, con palmarés muy importantes, también a Purito.....de mi generación uno de los mejores.



.P. ¿Qué piensa cuando ve a corredores como el belga Evenepoel, casi 20 años menor que usted?



R. Me siento mayor que ellos solo en edad, por mentalidad igual que ellos porque tengo la misma ilusión que los jóvenes. Ellos tienes que progresar y yo he demostrado todo, ahora solo tengo que mantenerme donde estoy.



P. ¿Es cierto que le gustaría tener un camión?



R. Me gustan porque mi padre fue camionero, viene de familia, pero no tanto como para tener uno. Comenté con mi padre la posibilidad de montar una empresa, pero él no quiere. Me encantan los camiones, sí.



P. Va a repetir en el Giro de Italia, por qué ha elegido esta carrera?



R. Quiero volver porque es una carrera muy bonita, y además con este maillot arcoíris todo es especial. La experiencia en Italia me encantó, el Giro tiene un ambiente genial y tiene menos tensión que el Tour. En Francia se palpa la tensión desde la presentación de los equipos, allí disfruto menos.



P. Lo que también le gusta bastante son los deportes del motor.



R. Me gusta el deporte en general, pero me quedo con el motociclismo y la Fórmula 1. Cuando me retire, como hicieron Freire ó Tom Boonen, también apasionados del mundo del motor, me gustaría disfrutar de esos deportes.



P. Ha hablado con Landa para animarle después de la lesión?



R. Hablo con él por whatsapp, le veo animado, con ganas e ilusión por hacerlo bien, tiene ansia de hacer las cosas bien y demostrará su calidad.