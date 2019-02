Matxín considera a Pogacar "un talento puro con instinto ganador"

Josean Fernández Matxín, manager del Team Emirates, celebró en Abu Dabi la victoria en la Vuelta al Algarve del nuevo talento del ciclismo mundial, el esloveno Tadej Pogacar, ciclista de la formación emiratí que ha sido seguido desde juvenil el técnico español.

Pogacar, de 20 años, no ha sorprendido especialmente a Matxín, pero sí al mundo del ciclismo, ya que en el Algarve ha ganado la general con un triunfo de etapa y por delante en el podio final de corredores contrastados, entre ellos el español Enric Mas, segundo en la Vuelta 2018. "Nos encontramos ante un talento puro, de clase, con instinto ganador, No destaca especialmente en nada, pero todo lo que hace lo hace bien, es buen escalador y buen contrarrelojista. Es un ciclista muy completo y de gran proyección, sin duda".

Tras recordar los triunfos de Pogacar en el Tour del Porvenir 2018, Giro del Friuli y un cuarto puesto en el Tour de Eslovenia poco antes del Tour de Francia ante rivales como su compatriota Roglic y el colombiano Urán, Matxín subrayó que Tadej Pogacar "es un diamante en bruto".

"Esa sería una buena definición porque aún se tiene que pulir, parece un cadete aún, algo gordito, aún no está hecho, tiene que madurar y nosotros nos tenemos que encargar de su formación y progresión".

Matxín, un cazatalentos al servicio del equipo de los EAU desde 2017, conoció a Pogacar en su etapa de juvenil, cuando ya hacía "cosas especiales". "De juvenil ya destacaba, y en el Tour del Porvenir ganó él solo contra rivales como Iván Sosa. En la Carrera de la Paz ganó en solitario sin que pudieran alcanzarle los corredores de 6 naciones.... han sido muchos detalles muy significativos de su calidad".

Matxín no tiene para pulir su diamante y aún no piensa en grandes exigencias. "Aún ni me he planteado que debute en una grande, debe aprender y de momento no pasar de 60 días de competición. Solo debe correr donde puede optar a ganar", dijo a EFE Matxín, recordando su decimotercer puesto en el Tour Down Under "a pesar de que trabajó para Diego Ulissi.

Después de la irrupción del colombiano Egan Bernal (22 años), con varios triunfos en su primer año profesional, y del fenómeno belga Remco Evenepoel, de 19 años, campeón mundial juvenil en ruta y contrarreloj, ahora se confirma Tadej Pogacar, de 20, residente en las afueras de la Liubliana, capital eslovena.

Pogacar se llevó la victoria en el Algarve, con triunfo de etapa en la segunda jornada con final en la cima de Foia, por delante de corredores consagrados como el holandés Wout Poels, los españoles Enric Mas y David de la Cruz o el italiano Fabio Aru, confirmando las condiciones cualidades que demostró en categorías inferiores.