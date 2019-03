Vegni: "No favorece al ciclismo que el Tour sea una carrera bloqueada"

Ajman (Emiratos Árabes Unidos), 1 mar (EFE).- Mauro Vegni, director del Giro de Italia y de la empresa que organiza el Tour de los Emiratos, señaló que "no es bueno para el ciclismo que el Tour de Francia sea una carrera bloqueada y previsible de principio a fin" y se mostró feliz con la participación de la próxima edición de la carrera rosa, que contará con el campeón del Mundo Alejandro Valverde, "un gran campeón y una excelente persona".

En una entrevista con EFE minutos antes de la salida de la sexta etapa del Tour de los Emiratos en Ajman, Vegni celebró el hecho de que un buen puñado de figuras del pelotón mundial, como Valverde, el esloveno Roglic, el holandés Dumoulin o el colombiano Egan Bernal, hayan elegido el Giro como objetivo de la temporada, en detrimento del Tour de Francia.

"Que vengan al Giro todos estos corredores es fruto de un trabajo que viene de lejos, nuestra carrera cuida la atención al corredor y a los equipos y diseña un recorrido con alicientes para todos y que cuide por el interés de principio a fin".

Vegni habló de la idea de evitar las etapas intrascendentes, aquellas que no despiertan el interés de los aficionados.

"El Giro maneja varios formatos, a veces ponemos una llegada en alto al tercer o cuarto día, y este año incluimos dos contrarreloj. también tenemos en cuenta cuidar a todos los corredores para que tengan sus opciones. Los esprinters se podrán lucir y para los que luchan por la general tratamos de reducir los riesgos de caídas en las llegadas masivas".

Preguntado por la rutina en el Tour de Francia con el dominio aplastante del Sky en las últimas siete temporadas, el director del Giro ofreció su punto de vista.

"Creo que esto no le hace bien al ciclismo, hay muchos intereses de muchos equipos y no hay espacio para la fantasía, todo está muy razonado, controlado, computerizado, hay demasiado estrés en la carrera, no hay apenas creatividad e improvisación"

Vegni destaca el hecho de que mientras en el Giro de Italia se parte con 4 ó 5 favoritos, sin uno claro, en el Tour hay un candidato claro y su equipo trabaja para él de manera controlada al detalle. El resto de equipos también actúan en torno a ese favorito, y en vez de atacar piensan en defenderse para conservar puestos secundarios. Eso en el deporte es un sinsentido".

El director de RCS, la empresa del Giro, se mostró especialmente ilusionado con la presencia del español Alejandro Valverde, a quien dedicó elogios.

"Todos son bienvenidos, pero el maillot de campeón del mundo nos honra en la carrera, y más portándolo Alejandro Valverde, que aparte de un gran campeón es una persona excepcional, un gran hombre, muy gentil y sencillo".

Respecto a la salida del Giro 2020, Vegni confirmó que la salida se tomará del exterior de Italia, "de un país de la Europa del este no muy lejano". En unos días, el secreto se levantará.

Carlos de Torres