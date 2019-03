Valverde: "Lo importante es que la Volta la gane el equipo"

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) reconoció que será difícil revalidar los dos últimos triunfos (2017 y 2018) en la Volta Ciclista a Catalunya, donde "lo importante" es que la carrera "la gane el equipo", ya sea el colombiano Nairo Quintana, Marc Soler o él mismo.

Llegado de la Milán-San Remo, prueba en la que este sábado luchó por el triunfo final que se llevó el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step), el ciclista murciano analizó sus sensaciones con vistas a la carrera catalana que dará el pistoletazo de salida este lunes en Calella (Barcelona).

"En la Milán-San Remo fue la confirmación de que estoy a un buen nivel, que he llegado bien a la Volta para revalidar el título del año pasado y el anterior, algo que será muy complicado, pero no estoy en mala forma", explicó.

Tras unas semanas de descanso, Valverde reapareció en la Milán-San Remo y destacó en el grupo de ciclistas que se disputaron la victoria final.

"Sabía que estaba bien. Es una carrera de 300 kilómetros y la dureza fue hasta el final. A lo mejor sí que estuve un poco sorprendido de lo bien que me sentí en la parte final. Para meter el manillar de la manera que lo hice, tienes que estar bien. Un poco sorprendido de estar con ciclistas que corrieron en la París-Niza y en la Tirreno-Adriático sí que estoy", admitió.

En este inicio de temporada, Valverde encadena dos segundos puestos en las tres carreras por etapas en las que ha participado (Comunitat Valenciana, Murcia y Emiratos), algo que le da mucho valor a sus 38 años.

"Me veo bastante bien. Mi objetivo es hacerlo bien en cualquier carrera que voy. Quiero disfrutar allá donde voy en cada carrera. Las sensaciones, en comparación con el año pasado, no son tan buenas en cuanto a victorias, pero el estado de forma es muy positivo. No he ganado pero he hecho segundo y me doy por satisfecho en este inicio de temporada", añadió.

En las carreteras catalanas, Valverde intentará sumar su cuarta Volta, una prueba que calificó de "espectacular, realmente dura, más que ningún otro año" con una "participación de Tour de Francia", recordó.

Quizá por ello, el Movistar presenta un equipo de garantías para luchar por el triunfo final: "Lo importante es que esta Volta la gane el equipo ya sea yo, Nairo Quintana o Marc Soler. Tenemos que jugar también esta baza de tres corredores que están bien".

Sobre el recorrido, 'El Bala' apuntó que las dos etapas pirenaicas, que tendrán lugar en la tercera y cuarta jornadas, decidirán la carrera.

"Si vamos primeros, después de Vallter 2000, tendremos que defender el liderato en La Molina, si no somos primeros en Vallter 2000, La Molina será una etapa clara para atacar", puntualizó.

El vigente campeón del mundo afronta la ronda catalana como una buena prueba para llegar en forma a las cinco clásicas que tiene previsto participar antes del Giro de Italia.

"No creo que vaya corto de kilómetros. Sí que voy corto de carreras de pavé. Va a ser muy complicado, pero por kilómetros no será. En la Volta la etapas no son largas, pero al ser tan duras serán etapas de cuatro o cinco horas. Creo que puedo llegar bien a las clásicas", zanjó.