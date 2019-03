Enric Mas: "Intentaremos hacer alguna cosa en la Volta"

A pesar de que todavía no está al 100%, el español Enric Mas (Deceuninck - Quick Step) aseguró que intentará "hacer alguna cosa" en la Volta Ciclista a Catalunya, que empezó este lunes en Calella (Barcelona).

Poco antes de afrontar la primera etapa de la ronda catalana, el corredor mallorquín se refirió a sus opciones con vistas a la primera carrera World Tour que participa en lo que va de 2019.

"Es la primera competición que hago después de mucho tiempo y veremos cómo va. Intentaremos hacer alguna cosa en la Volta", afirmó.

En este sentido, Mas señaló que llega a un "buen momento", si bien reconoció que "el pico importante de forma" espera tenerlo en el Tour de Francia, uno de sus objetivos del año.

Precisamente Mas aterriza en la Volta después de realizar una concentración en Colombia, donde ha vivido una gran experiencia: "He disfrutado, porque ahí la gente te respeta mucho. No solo los coches sino cuando estás en el hotel, porque tienen un respeto que aquí no tenemos".

En esta última concentración, Mas pudo entrenarse en altura, algo que espera que se note en las carreteras catalanas o en el País Vasco.

En la Volta, el ciclista del Quick Step no esconde que le gustaría luchar por una de las dos etapas de montaña, con final en las estaciones de esquí pirenaicas de Vallter 2000 y La Molina.

"Todo es un objetivo, todo cuenta, si puedo ganar en una de las dos etapas de montaña o luchar por la general, sería muy bonito", zanjó.