Adam Yates: "Cuando perdí 1 minuto el segundo día me olvidé de la general"

Eibar (Guipúzcoa), 13 abr (EFE).- Adam Yates (Mitchelton), ganador de la última etapa en Eibar, y quinto en la Itzulia, lamentó el hecho de haber perdido 1.10 minutos en la segunda jornada camino de Gorraiz, hecho "decisivo para no haber podido luchar por la general",aunque precisó que "nunca se puede saber lo que hubiera podido pasar".



"Cuando perdí 1.10 minutos me di cuenta de que se me había ido la general, aunque luego no sabes lo que hubiera podido pasar. En aquel momento tuve que cambiar el objetivo con el que había venido y luchar por las etapas", explicó el ciclista británico.



Yates explicó que la presente edición le ha resultado "más difícil" que las anteriores, ya que en recorrido propuesto "solo me ofrecían dos etapas favorables".



Su objetivo del año será el Tour de Francia, donde espera tener "un poco más de suerte que el año pasado".



"El año pasado llegué bien, pero las cosas luego se torcieron, tuve varias caídas y no pudo estar al nivel deseado".