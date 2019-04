Niewiadoma hace bueno su ataque en el Cauberg para ganar la Amstel Gold Race

Berg en Terblijt, 21 abr (EFE).- La polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon Sram) ha sido la vencedora en solitario de la 3ª edición de la Amstel Gold Race tras un potente ataque en la última ascensión al Cauberg que no pudo contrarrestar ninguna de sus rivales.



Tras la polaca se clasificó con el mismo tiempo la holandesa Annemiek Van Vleuten (Mitchelton Scott) que intentó neutralizar a la Niewiadoma pero no consiguió su objetivo, mientras que la también holandesa Marianne Vos (CCC) ocupó la tercera posición.



Niewiadoma, que sucede en el palmarés de la prueba de la cerveza a la holandesa Chantal Blaak, completó los 126,8 kilómetros de recorrido entre Maastricht y Berg en Terblijt en un tiempo de 3:25:48 a un promedio de 36,96 kilómetros por hora.



Tras un comienzo bastante tranquilo, la carrera tuvo su primer gran movimiento, tras una fuga consentida que llegó a contar con 5:30 de ventaja, en la subida al Fromberg a 71 kilómetros del final, en el que ya estaban las tres primeras clasificadas, que salió en persecución de un cuarteto con la colombiana Diana Peñuela (Ale Cipollini), la holandesa Nina Buijsman (Parkhotel), la australiana Shannon Malseed (Tibco) y la italiana Ilaria Sanguinetti (Valcar).



El grupo cabecero con veinte unidades, entre las que no se encontraba ninguna componente del Movistar, se rompió y unió varias veces hasta que se formó un trío a cinco kilómetros del final con la australiana Amanda Spratt (Mitchelton Scott) que fue una de las más activas siempre trabajando en favor de Van Vleuten, y la sudafricana Ashleigh Moolman-Pasio (CCC) que neutralizaron a la italiana Elisa Longo (Trek Segafredo) que había saltado unos kilómetros antes.



A la aceleración de Niewiadoma en las rampas más duras del Cauberg no pudo responder ninguna de sus adversarias y terminó cruzando en solitario la meta de Berg en Terblijt con la sombra de Van Vleuten acosándola, aunque en ningún momento estuvo en condiciones de darle alcance.



La mejor española fue la mallorquina Mavi García (Movistar) que no pudo entrar en el grupo de elegidas y terminó en 22ª posición a 4:02 de la vencedora.



En declaraciones a EFE, Mavi García reconocía al finalizar la prueba que la carrera había sido "muy dura, pero no he entrado bien colocada en las dos cotas en las que han atacado y no he podido estar con las de delante".



No obstante apuntó que había intentado recortar las diferencias en los kilómetros finales antes del Cauberg sin conseguirlo por eso la parte final "he atacado y me la he tomado como una contrarreloj".



Tras casi un mes sin competir, la mallorquina afronta esta semana el tríptico de las Ardenas en el que las siguientes citas serán en la Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja donde piensa llegar "con la lección aprendida" y con el objetivo de obtener algún buen resultado.



Clasificación:



.1. Katarzyna Niewiadoma (POL) (Canyon Sram) 3:25:48



.2. Annemiek Van Vleuten (HOL) (Mitchelton Scott) m.t.



.3. Marianne Vos (HOL) (CCC) a 10s.



.4. Annika Langvad (DIN) (Boels) m.t.



.5. Soraya Paladin (ITA) (Ale Cipollini) m.t.



.6. Cecilie Ludwig (DIN) (Bigla) a 30s.



.7. Demi Vollering (HOL) (Parkhotel) m.t.



.8. Marta Bastianelli (ITA) (Virtu) m.t.



.9. Alison Jackson (CAN) (Tibco) m.t.



10. Elisa Balsamo (ITA) (Valcar) m.t.



----



22. Mavi García (ESP) (Movistar) a 4:02m.



48. Malgorzata Jasinska (POL) (Movistar) a 10:00m.



40. Aude Biannic (FRA) (Movistar) a 10:00m.