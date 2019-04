Alaphilippe:"La Flecha Valona es una carrera muy especial"

El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) celebró su segundo triunfo consecutivo en el Muro de Huy, meta de la Flecha Valona, una "carrera muy especial" para el líder del Deceuninck Quick Step, vencedor esta temporada de las clásicas Strade Bianche y Milán San Remo.



"Esta carrera es muy especial para mí y me siento muy orgulloso de repetir el triunfo del año pasado. He ganado muchas carreras este año, pero en la Flecha Valona quería hacer algo importante y lo que conseguido. Me siento muy feliz", dijo Alaphilippe en la meta de Huy.



La clave de la carrera estuvo en las cuestas más empinadas del Muro de Huy, donde Alaphilippe llegó bien colocado y capacidad de respuesta para contestar el ataque fulminante del danés Jakob Fuglsang (Astana), segundo clasificado.



"Todos conocíamos la subida final y allí es clave llegar bien situado para los momentos de los ataques. Yo estaba en el lugar adecuado, muy bien ayudado por mi equipo, que ha hecho una carrera fantástica y debo dar las gracias a todos los compañeros. Esperé al momento justo para lanzar el ataque definitivo".



Alaphilippe rindió "homenaje" a Fuglsang, con quien mantuvo un duelo impresionante en los últimos metros, y subrayó la labor de sus compañeros, especialmente del belga Devenyns y el español Enric Mas.



"Ellos fueron fundamentales. Estaban en todos los sitios, sobre todo Dries Devenyns y Mas. Tuve que cambiar mi bicicleta en un par de años y todos trabajaron muy duro para volver a entrar en el grupo.



El ganador también mostró su decepción por no haberse impuesto en la Amstel Gold Race del pasado domingo, cuando parecía que lo tenía todo a favor y fue sorprendido por el holandés Van der Poel.