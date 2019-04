El ex ciclista Pedro Horrillo: "Con libro Mallorca 312 saldo una deuda"

El ex ciclista Pedro Horrillo: "Con libro Mallorca 312 saldo una deuda"

Palma, 24 abr (EFE).- El ex ciclista profesional vasco Pedro Horrillo ha presentado este miércoles el libro "Mallorca 312: More than a Gran Fondo" que conmemora el décimo aniversario de la popular prueba cicloturística balear que cada año reúne a miles de aficionados en las carreteras de la isla.



"Con el libro de la Mallorca 312 saldo una deuda", dijo Horrillo, que ha estado presente en las diez ediciones celebradas hasta ahora.



"Mi libro es un homenaje a todas las personas que hacen posible esta prueba y de las que siempre he recibido regalos, sonrisas y cariño. Para mi ha sido un honor y un placer haber escrito sobre el cicloturismo, porque mi filosofía siempre ha sido disfrutar de la bici", añadió en un acto celebrado en el Vèlodrom Illes Balears.



Horrillo, que se retiró del ciclismo profesional en 2010 debido a las secuelas físicas que sufrió tras precipitarse desde una altura de 60 metros en el Giro de Italia de 2009 cuando defendía los colores del Rabobank, presentó el libro junto a su amigo y también ex ciclista Joseba Beloki, el presidente de la Federación Balear de Ciclismo, Fernando Gilet, y el director general de la Mallorca 312, Xisco Lliteras.



"He intentado plasmar todo lo que significa esta prueba en diferentes capítulos con sus correspondientes fotografías. Buscamos temas comunes, aunque siempre se queda algo en el tintero, pero en general estoy orgulloso del resultado y espero que el libro sea como un souvenir para los participantes", dijo Horrillo.



La prueba cicloturística que se celebrará el sábado constará de tres etapas con recorridos de 167, 225 y 312 kilómetros a través de 28 municipios de Mallorca.



Está previsto que participen 8.000 aficionados de Alemania, Bélgica, China, Nueva Zelandia, Australia, Sudáfrica, Argentina y España.



El impacto económico de la Mallorca 312 en la isla ascendió a 106 millones de euros en 2018.



Entre la lista de invitados a la edición 2019 de la prueba cicloturística destacan los ex ciclistas profesionales Alberto Contador, Miguel Induraín, Óscar Freire, Óscar Pereiro el irlandés Sean Kelly y el italiano Iván Basso.(Foto)