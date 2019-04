Alberto Contador encabezará el pelotón de 8.000 ciclistas en Mallorca

Palma, 26 abr (EFE).- El ex ciclista español Alberto Contador, vencedor del Giro de Italia (2008 y 2015), Tour de Francia (2007 y 2009) y Vuelta a España (2008, 2012 y 2014), lucirá el dorsal de honor 312 y encabezará el pelotón de 8.000 cicloturistas de 57 países que este sábado recorrerán las carreteras de la isla en la prueba Mallorca 312.

"Todavía no está claro qué distancia haré, pero no descarto unirme al grupo de (Pedro) Horrillo y (Joseba) Beloki, que me han dicho que se disfruta mucho", ha explicado Contador en la presentación oficial de la Mallorca 312 celebrada en la localidad mallorquina de Playa de Muro.

También han estado presentes el ciclista menorquín Albert Torres y los ex profesionales y anteriores homenajeados Pedro Horrillo, Joseba Beloki, Sean Kelly, Oscar Freire, Oscar Pereiro, Miquel Alzamora e Ivan Basso.

Xisco Lliteras, director de la Mallorca 312, que cumple su décimo aniversario, ha destacado "todo lo que se ha conseguido desde la primera edición hasta ahora",

"Somos muchos trabajando pero la verdad que es una gran satisfacción cuando llegan estos días y ves tanto ciclista por aquí disfrutando y viviendo todo el ambiente de las 312", ha indicado.

La Mallorca 312 - Giant - Taiwan, asimismo, ha presentado este viernes su proyecto internacional Milestone Series "con el que exportara el exitoso modelo de evento que ha hecho de la Mallorca 312 una de las mejores cicloturistas del mundo", señalan los organizadores.

La liga Milestone Series 2020 se celebrará en Reino Unido, Alemania y Escandinavia, según las previsiones.

En la línea de salida de la Mallorca 312 estaran este sábado Alberto Contador, Lluis Mas y los ex ciclistas profesionales Miguel Indurain, Pedro Horrillo, Joseba Beloki, Sean Kelly, Oscar Freire, Oscar Pereiro e Ivan Basso.

La prueba cicloturística constará de tres etapas con recorridos de 167, 225 y 312 kilómetros a través de 28 municipios de Mallorca.