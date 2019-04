"Purito" se pasa de listo pero disfruta en las dunas de una gran experiencia

Merzouga (Marruecos), 28 abr (EFE).- Joaquim "Purito" Rodríguez, uno de los ilustres exprofesionales del ciclismo en ruta que este año desafían el desierto de la Titan Desert en Marruecos, disfrutó de la primera etapa a pesar de hacerse "el listillo" en la zona de dunas y de perder en meta más de una hora respecto al vencedor.



"Solo perdí más de una hora como profesional cuando llegaba fuera de control", dijo Purito en meta tras "disfrutar" de su primera experiencia en la Titan Desert.



En tono irónico, el doble ganador del Giro de Lombardía y de la Flecha Valona, explicó que se hizo "el listillo" en la zona de dunas y pasó apuros al verse solo.



"Intenté hacerme el listillo porque me fui solo en las dunas, sin compañeros, y resulta que cada uno iba por un lado diferente. No sabía cual era el camino para salir de allí y me tuve que unir a ellos. Estas cosas son las que precisamente molan de la Titan Desert".



Para Purito lo más divertido del recorrido fueron las dunas, tramo en el que incluso sufrió una caída sin consecuencias.



"Me caí, si, pero en blando, como cuando te caes en la playa".



"He vivido una gran experiencia. La zona de las dunas ha sido espectacular y lo he pasado muy bien. No tenía experiencia en la navegación, pero también tiene su gracia".