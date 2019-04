Roberto Bou vuela en solitario en la etapa maratón, Pau Salvá nuevo líder

Ouzina (Marruecos), 29 abr (EFE).- La etapa maratón de la Titan Desert, que simboliza la supervivencia en esta carrera de resistencia, tuvo como protagonista al español Roberto Bou (TBelle Team), quien rodó en solitario desafiando al asfixiante calor, las dunas y el viento durante la etapa entre Merzouga y Ouzina, en la que Pau Salvá (Tamayo Team) se vistió con el maillot rojo de líder.



Desde el instante de la salida (105 kilómetros de recorrido), que se hizo con intervalos de 30 segundos entre los primeros de la general, Bou (Barcelona, 26 años) comenzó a navegar por el desierto con fuerza y precisión hasta la meta. Tan solo encontró amigos de ruta al principio, "pero como no tiraban me fui yo solo", señaló.



Y solo se fue, en una jornada que se realizó sin ayudas a la navegación y en la que fueron los propios corredores quienes trazaron su estrategia para completar el recorrido. Todo sobre un terreno tan hostil como espectacular, con zonas intransitables de dunas que hubo que afrontar bicicleta al hombro y otras de pistas de piedra y arena por donde el rodar de la bici se complica.



Contra el terreno y todos los rivales, Bou, un gran navegador que estudia al detalle el recorrido de cada etapa, se presentó en meta en solitario con un tiempo de 3h.34.11, con un adelanto de 4.30 minuto sobre Pau Salvá, que se enfundó el maillot de líder en la meta de Ouzina, donde se instaló el campamento con jaima única para todo el pelotón.



"Desde el principio puse mi ritmo, sabía que me iba a ir bien en la navegación. Es mi segunda victoria en la Titan y me he sacado una espina porque ayer tuve un muy mal día, con problemas en los pies. He luchado con uñas y dientes por la victoria y no tiro la toalla, la puedo liar muy gorda", dijo en meta el vencedor.



La tercera plaza a 5.36 minutos fue para Josep Betalú, el primer líder de la carrera y triple vencedor de la Titan, quien no se adaptó a la navegación como Bou y Salvá. No obstante, el ciclista de Amposta celebró su nuevo segundo puesto en la general, a 1.01 de Salvá.



Entre los exprofesionales presentes en la 14 edición de la Titan Desert volvió a destacar Haimar Zubeldia, clasificado séptimo a 12.41 del ganador y sexto en la general a 9,38.



La tercera etapa de 118 kilómetros entre Ouzina y Merzouga completará el segundo sector de la etapa maratón y tendrá un desnivel acumulado de 1.555 metros, comenzando con un paso de dunas a pie del campamento, Luego los ciclistas se enfrentarán a un terreno muy pedregoso con dos grandes subidas cortas, pero de mucho desnivel por el interior de una explotación minera.



Carlos de Torres