Óscar Guasch y Xavi Giró se apuntan a la adicción a la bicicleta

M'ssici (Marruecos), 1 may (EFE).- Óscar Guasch Xavi Giró son dos catalanes de 38 y 35 años que han coincidido en su desafío de completar la Titan Desert y en una adicción a las drogas que a punto estuvo de destruirles para siempre. Cuando se tambaleaban en el abismo, sendos programas de rehabilitación, mucha fuerza de voluntad y la opción del deporte y la bicicleta han permitido a ambos titanes ver la vida del color esperanza..



Guasch lleva 10 años intentando salir del mundo de las drogas. Sufrió un trastorno mental obsesivo compulsivo como consecuencia de su politoxicomanía. En pleno proceso agudo aceptó acudir a la Clínica Fundación Centea de Roda de Eresma (Segovia) para iniciar un plan titánico que acertó con la tecla.



El "Método Minessota", basado en la terapia de grupo como camino imprescindible para el cambio interior, es el faro de Óscar Guasch.



"Tengo mis cosas, pero la adicción me llevaba a situaciones críticas. Ahora estoy mucho mejor. Vivía en Barcelona y me marché a Segovia por el consumo descontrolado, montaba jaleos y me dijeron que el último recurso era ir a Segovia".



Guasch lleva 13 meses en la clínica y reside en Segovia. Allí conoció al terapeuta Paco de Frutos, que también corre la Titan, su alter ego, persona inseparable. "Sé que nunca me voy a recuperar del todo, que tengo una enfermedad de por vida, pero tendré que llevarlo lo mejor posible".



Corriendo la Titan Desert pretende dar visibilidad y apoyar a todos quienes las sufren, y motivarlos a cambiar de vida, a seguir adelante con su recuperación.



Para que Óscar pueda conseguirlo?contará con un entorno muy parecido al que se necesita para salir de cualquier adicción: el apoyo de sus terapeutas, familia y entorno social. Los padres, Ana y Alejandro, son el principal soporte de Óscar, pero no son su único apoyo.



Marcos Guasch, Lucas Guasch, Germán Moreno y Alejandro Pérez-Albert, familiares de Oscar, participan con él en la Titan para mostrarle su apoyo familiar en este proceso.



"Somos 8 y lo afronto con ganas, pero soy fumador compulsivo y me fumo de 15 a 20 cigarros al día", dice Òscar, quien también recuerda que va al gimnasio, hace spinning y ha completado el Camino de Santiago en bicicleta-



Xavier Giró, residente en El Catllar (Tarragona), tuvo que decidir hace 5 años entre la vida y la muerte. Eligió seguir viviendo, pero no si realizar un tremendo esfuerzo en cinco años de recuperación, con ayuda de sus terapeutas, familiares, amigos y ....la bicicleta.



"La bici me ha enseñado a vivir de nuevo y se ha convertido en indispensable para tirar hacia adelante. Se ha convertido en mi manera de vivir", dice Giró, debutante en la Titan tras haber sido "liado" por un compañero y por su padre, quien le ofreció pagarle la inscripción si aceptaba el reto del desierto.



"Hace 6 años ingresé en el Instituto Hipócrates de Barcelona para desintoxicarme. Desde joven tuve problemas con la droga y terminé en casa, solo. Me casé y tuve una hija, pero me aislé de todo, me encerré. Trabajaba con mi padre durante la semana y el viernes ya estaba liado... robaba, engañaba"...recuerda.



La cocaína y el alcohol fueron los peores enemigos de Xavi, quien recuerda que ya en el Instituto fumaba porros y después pasó a la cocaína. Puro descontrol.



"Me casé en 2008, ya en plena adicción. Ahora veo vídeos de la boda y no aparezco. Estaba por ahí "pillando".



En la clínica de Barcelona estuvo 3 meses. Vida sana y sacrificada, a base de terapia, deporte, lectura. Aquello fue "mano de santo". Salió en febrero de 2014 y pasó a un piso tutelado, y luego a casa con su mujer e hija.



Xavi lleva 6 años sin consumir y trabaja en una panadería de sus tíos, lleva vida sana y hace un mínimo de 2 horas diarias en bicicleta.



"La bicicleta simboliza el elemento de mi recuperación y la uso desde 2015. El gimnasio era un aburrimiento. La Titan Desert era un sueño y lo estoy cumpliendo.



Carlos de Torres