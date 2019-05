Simon Yates: ´Confío en ganar el Giro´

El británico Simon Yates (Mitchelton-Scott), ganador de la Vuelta a España, confía en "ganar el Giro de Italia" a pesar de admitir la dificultad que pueden entrañar las tres etapas contrarreloj del recorrido ante rivales como Primoz Roglic o el holandés Tom Dumoulin.

"Hay muchos favoritos para el Giro, pero creo que estoy en gran momento de forma y confío en ganar. Confío en mis habilidades, me he preparado la carrera desde hace un año. Sé que las etapas contrarreloj dificultarán mi tarea ante Dumoulin y Roglic, pero gané la última crono que hice en la París-Niza", destacó.



Un aviso del corredor nacido en Bury, en el norte de Manchester, hace 26 años, ya que sorprendió en la crono de la quinta etapa de la "Carrera del Sol" disputada en Barbentane con un recorrido de 25,5 kilómetros.



Ante la posibilidad de lluvia, motivo por el cual Tom Dumoulin será el primero en salir a las 16.50, con el resto de favoritos en los siguientes minutos, Simon Yates no se mostró preocupado y tomará la salida el antepenúltimo, a las 19.43.

"El clima del sábado es solo una predicción. Nadie sabe realmente cómo será. Normalmente me gusta saber el tiempo que hacen mis rivales. Me limito al plan establecido y saldré el último de mi equipo, y no cambiaré la bicicleta al final de la subida", dijo.

Su compañero colombiano Esteban Chaves alabó las condiciones de su líder y afirmó que le ofrecerá toda su colaboración para lograr la 'maglia' rosa.

"Simon ganó La Vuelta y lo que hizo en el Giro el año pasado fue increíble. Ha demostrado ser un gran campeón y estoy aquí para darle todo mi apoyo para que gane la general", afirmó.