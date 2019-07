Urán: "Aquí siempre vengo a ganar"

El colombiano Rigoberto Urán aseguró este sábado que llega al Tour de Francia con ambiciones de victoria porque de lo contrario no seguiría en el ciclismo.



"Estoy bien, en buena condición, con un buen equipo. Creo que es importante antes de afrontar el Tour. He competido poco este año, estoy fresco, espero que eso juegue a favor", dijo el corredor del equipo EF.



"Me gusta ir día por día, lo más importante es estar bien y lo estoy", afirmó el colombiano, que agradeció el apoyo de los aficionados de su país que se desplazan a todas las carreras.



Urán aseguró que no ha cambiado desde el segundo puesto en 2017 en la ronda gala.



"No he cambiado nada. Cuando cambie es que dejaré el ciclismo. El objetivo es ganar el Tour, hacerlo bien. Si no hay esa ambición, es hora de dejar el ciclismo", aseguró.



Su compatriota Sergio Henao afirmó que su ambición pasa por ayudar a su jefe de filas en el seno del Emirates, el irlandés Dan Martin, pero también lograr alguna victoria en las etapas de montaña.



"Hemos hecho una buena preparación y estamos motivados para hacer un buen Tour de Francia", dijo Henao.



"Es un Tour muy duro, pero con la ausencia de Froome y Dumoulin queda más abierto. A ver cómo controla la carrera Ineos y qué fuerza tienen otros equipos. Se empezarán a ver cosas la primera semana", analizó el corredor, que señaló a esa formación británica como la favorita para lograr la victoria final.



Sobre sus objetivos, dijo: "Buscar una buena posición con Dan (Martin), pelear etapas y yo cuando lleguen Pirineos y Alpes buscar etapas".