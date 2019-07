Ciccone, amarillo de corazón

La Planche des Belles Filles (Francia), 11 jul (EFE).- Hace dos meses, Giulio Ciccone no sabía ni siquiera que correría el Tour de Francia. Este viernes, cuando despierte en la habitación de su hotel en Belfort, en la falda de los Vosgos, tendrá el maillot amarillo de líder de la general a los pies de su cama.



"Es un cuento de hadas", aseguraba el ciclista del Trek, de 24 años, debutante en la ronda gala pero ya con un currículum nutrido en el Giro, en el que en la pasada edición ganó bajo un auténtico diluvio la etapa del Mortirolo y acabó con el jersey de rey de la montaña.



El mismo que se le escapó un año antes por el empuje imposible de Chris Froome, que no evitó que el corredor nacido en la región de Abruzzo y afincado en Lombardía se convirtiera, pese a su juventud, en un ídolo local.



En ello tiene mucho que ver su carácter desenfadado, risueño y bromista que le han convertido en un personaje en el pelotón. De su región aporta un apellido común, el mismo que la familia de la cantante Madonna (su verdadero nombre es Louise Veronica Ciccone), que el joven ciclista asegura conocer, porque allí, dice, todo el mundo se conoce.



"Yo soy una persona normal, me gusta mucho bromear hasta que me subo a la bicicleta, porque en el ciclismo soy muy competitivo", asegura el nuevo maillot amarillo del Tour.



De sus ojos inquietos se desprende un brillo especial, la emoción de quien ha recibido un premio que no se esperaba.



Ciccone había programado su temporada para brillar en el Giro y lo hizo con tanta intensidad que el equipo Trek le enroló en Tour para ponerse al servicio de su jefe de filas, el australiano Richie Porte.



"Para ayudar al líder y para aprender cómo es esta carrera", matiza el joven corredor que desvela ambiciones en el futuro.



Un futuro que tuvo que esperar, porque su temprana eclosión en 2016, cuando se convirtió en el tercer ciclista más joven en ganar una etapa en el Giro, se vio truncada por problemas físicos al año siguiente.



Los médicos le detectaron una insuficiencia cardiaca y su explosiva carrera estuvo a punto de saltar por los aíres. Pero fue sometido a dos operaciones de corazón que volvieron a permitirle latir por el deporte que le entusiasma.



Ciccone recuerda las batallas en el Tour entre el español Alberto Contador y el luxemburgués Andy Schleck, o las de su compatriota Vincenzo Nibali para ganar el Giro de Italia.



Pero, por su forma de correr, reconoce que admira de forma especial al español Joaquín "Purito" Rodríguez, con quien comparte desparpajo dentro y fuera del pelotón.



De momento, ha inscrito su nombre en el Tour. Por poco no sucede a dos compatriotas en el palmarés de La Planche des Belles Filles, donde se impusieron sus compatriotas Nibali y Fabio Aru.



El belga Dylan Teuns, otro debutante en el Tour, le aventajó en el tramo final y le privó de la victoria de etapa.



"Mi objetivo era ganar la etapa, no hacía cálculos para ser líder. Pensaba que los de detrás irían más rápidos. Pero Teuns ha sido más fuerte que yo", dijo el transalpino.



Ciccone sumó 14 segundos de bonificación, al cruzar en cabeza el penúltimo puerto y gracias a su segundo puesto en la etapa, lo que le permitió desbancar al francés Julien Alaphilippe del liderato.



"Cuando ha cruzado la meta me han dicho que sería segundo. Pero luego me han confirmado que era líder y he tenido una explosión de alegría que ha borrado la decepción de no haber ganado la etapa", agregó.



Tampoco se hace muchas ilusiones. Tratará de conservar el maillot amarillo en la etapa llana de este viernes. "Y luego volveré a mi trabajo de ponerme al servicio de Richie Porte", señaló.



Luis Miguel Pascual