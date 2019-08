Maté: "Llevo cuatro días saliendo en bici, aunque de paseo"

Madrid, 16 ago (EFE).- El ciclista andaluz Luis Ángel Maté (Cofidis), que sufrió una dura caída en la reciente Vuelta a Polonia, celebra que cada día nota "mucha mejora" y revela que ya está "saliendo en bici, aunque de paseo".



Tras la caída, y hasta que no fue intervenido por los médicos, Luis Ángel Maté perdió mucha sangre y que estuviera "cansado todo el día", según revela en un comunicado.



"Durante estos días he permanecido casi siempre en la cama. Estaba muy cansado. Con toda la sangre que perdí más los antibióticos que me daban en el hospital, no podía hacer nada. Ahora llevo cuatro días saliendo en bici, aunque de paseo, porque no puedo considerar esto como un entreno. Pero al final se trata de hacer progresos y estoy muy contento con mi recuperación", afirmó.



El pasado miércoles le acabaron de retirar los últimos puntos de sutura que le fueron aplicados tras la caída. El costasoleño tenía la cabeza hinchada, lo que le impedía ponerse el casco para salir a la carretera.



Este viernes ha sido su primer día en la carretera. "Cada día noto mucha mejora y eso me motiva para seguir y volver cuanto antes al pelotón. Me gustaría dar las gracias al Hospital Ochoa de Marbella y al CAR de Sierra Nevada. Están poniendo todos sus medios y su cariño para que me recupere cuanto antes y eso no tiene precio".



Respecto a su participación en La Vuelta a España 2019, el marbellí quiere ser cauto. Tras la caída parecía improbable que pudiera estar en la salida. Sin embargo, con el paso de los días, Maté no descarta nada. El equipo Cofidis y el propio ciclista tomarán la decisión la semana que viene.