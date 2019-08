Juanpe López: "Me llamaron del Trek antes del Tour del Porvenir"

"Me llamaron del Trek antes del Tour del Porvenir"

"Me llamaron del Trek antes del Tour del Porvenir" Trek

Entre avenidas tapizadas de césped, líneas amarillas y templos mormones. El ciclista lebrijano 'Juanpe' López (1997) estrenó su condición de 'stagiaire' (aprendiz) en el Trek Segafredo durante el pasado Tour de Utah, donde firmó un 'Top 20' que redondeó un curso marcado por su triunfo parcial en el Giro del Valle de Aosta y la llamada para 'cambiar' el maillot.

- ¿Intuía el ascenso o constituyó una sorpresa?

- En principio iba a ir con la selección española al Tour del Porvenir, pero me llamaron antes del Trek. Si puedo estar para el año que viene, mejor. Estoy a prueba en algunas carreras determinadas. La idea era hacer este año Utah con ellos.

- ¿Cómo se lo han tomado en su familia?

- Están más contentos que yo.

- ¿Satisfecho con su debut con el Trek en el Tour de Utah?

- Sí. Estuve trabajando y haciendo lo que el equipo me pidió.

- Como escalador, ¿prefiere los puertos largos y tendidos o los finales explosivos?

- Me adapto un poco a todo. En Aosta arranqué desde lejos y supe gestionarlo para ganar.

- Primero la victoria de etapa allí, luego la llamada del Trek y la presencia en Utah... No le va nada mal este año.

- Está siendo un año muy regular. Todas las carreras estamos más o menos delante.

- Antes del ciclismo probó con el fútbol...

- Siempre he jugado al fútbol. Estuve en la Lebrijana cinco o seis años, hasta cadete. Me di cuenta de que valía más para el ciclismo que para el fútbol.

- Guarda una historia con el bético Joaquín.

- Cada vez que puedo voy al campo a ver el Betis. El por entonces segundo entrenador, Eder Sarabia, sale en bici. Empecé a hablar con él y un día me invitaron al campo y bajé al vestuario, ahí pude conocer a Joaquín y hacerme una foto con él. Tengo mucha confianza con Eder. Haremos juntos la marcha Alberto Contador el 21 de septiembre.

- Ha progresado en el ciclismo de la mano de la Fundación Contador. ¿Qué se siente al contar con el aval de un corredor de la talla del pinteño?

- Desde que empecé a estar delante en amateur está muy pendiente. Hablamos muy a menudo. Al principio chocaba, ya lo veo algo normal.

- Ivan Basso tuvo que sacarlo prácticamente de la cama en el Giro de Italia sub 23 de 2018.

- Era mi primera carrera con el equipo continental (Kometa). Estaba con fiebre, muy enfermo, y no quería salir a correr. Pero Ivan Basso y Fran Contador subieron a la habitación y me convencieron pronto. Querían comprobar si iba o no iba bien.

- ¿Sigue entrenando con Juanjo Lobato?

- Sí, cuando está aquí. Ahora vive en Andorra. Siempre ha sido una referencia para mí.

- Ahora alternará el Kometa con el Trek...

- Sí. Mi equipo hasta el 31 de diciembre es el Kometa.