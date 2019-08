Miguel Ángel López: "Un día soy líder y al siguiente no"

Igualada (Barcelona, España), 31 ago (EFE).- El colombiano Miguel Ángel 'Superman' López (Astana) vestía por tercera jornada en esta Vuelta 2019 el maillot rojo y de nuevo, a las primeras de cambio, lo cedió en lo que se ha convertido en "un día si y un día no", aunque no se mostró para nada preocupado por esta circunstancia.



"Estoy un día de rojo y al siguiente no. Tenemos un día de tranquilidad y otro duro. Ya veremos qué pasa en la siguiente etapa en Andorra. A partir de ahora vienen días muy exigentes", manifestó Superman.



De nuevo su equipo volvió a apostar por no desgastarse en exceso para defender su maillot rojo, en una etapa que en los kilómetros finales estuvo marcada por la lluvia.



"En la parte final de la etapa hemos ido muy tranquilos y juntos en el equipo y sin arriesgar, ¿para qué?", reflexionó el de Pesca.



Aunque se encuentra en un buen momento de forma y mantiene sin problemas el pulso con sus principales rivales, como su compatriota Nairo Quintana o el español Alejandro Valverde, ambos del Movistar, o el que todos apuntan como su mayor adversario, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), se muestra cauto: "No sé cómo lo vamos a hacer en la etapa de Andorra".



De Roglic sabe que es su gran rival, pero tampoco ha calculado cuánto tiempo puede necesitar ganarle antes de la contrarreloj del próximo martes en Pau (Francia). "La he trabajado bien y además el trazado me ayuda porque no es llano, es un continuo sube y baja y es de fuerza", señaló.



Por ello anticipó que en la durísima etapa de este domingo en Andorra, con cinco puertos de alta montaña en menos de cien kilómetros, irá "con calma".