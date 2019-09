Curiosidades de la Vuelta a España

La 74º Edición de la Vuelta a España está siendo una de las más emocionantes de los últimos años. Te traemos unas cuantas curiosidades sobre la Vuelta para que parezcas todo un experto cuando comentas las últimas novedades con tus amigos.



En España el verano no se acaba hasta que no termina La Vuelta, que será el próximo 15 de septiembre. Hasta entonces los padres aún no se preocupan por comprar los materiales para la vuelta (al cole), los chiringuitos siguen abarrotados y todavía no se puede descuidar la protección solar.



La tercera y última gran prueba de la temporada arrancó el 24 de agosto en Torrevieja y finalizará en Madrid. Este año el recorrido se centrará en el este y el norte del país, con etapas complementarias en Andorra y Francia. Se recorrerán 3272 kilómetros.



El ciclismo sudamericano buscará cerrar un año histórico tras la victorias de Carapaz en Italia y Egan Bernal en Francia. El colombiano Nairo Quintana es uno de los grandes aspirantes a conseguirlo y así redondear un triplete de campeones sudamericanos.



Eso sí, este año los aficionados al ciclismo volverán a echar de menos la subida del Angliru, la cima de extrema dureza que se ha hecho mítica tanto en el ciclismo nacional como mundial. ¡Pero no os preocupéis, nosotros no la hemos olvidado y nos hemos encargado de recordarla!





</iframe>

Como es lógico, nuestro país es el que más corredores aporta a La Vuelta. Hasta 36 españoles serán de partida. De los 176 ciclistas que participarán, solamente un valiente, el belga Thomas De Gent, hará triplete este año habiendo corrido el Giro, el Tour y la Vuelta.Aquí están las apuestas deportivas para la Vuelta España.