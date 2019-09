Valverde: ´Roglic es el favorito y en la crono hay que minimizar perdidas´

El español Alejandro Valverde (Movistar), cuarto en la general, señaló a Primoz Roglic como "favorito en estos momentos" para lograr la roja en la Vuelta y espera "minimizar las pérdidas" en la contrarreloj de este martes en Pau", donde saldrá como favorito el ciclista esloveno.



"Roglic es ahora favorito, el hombre a batir, pero sin olvidar a Supermán López e incluso a Pogacar", aseguró el campeón del Mundo en el hotel del centro de Pau, durante la primera jornada de descanso en la Vuelta y minutos antes de salir a supervisar el recorrido de la crono de mañana.



Ante la prueba individual contra el reloj, Valverde se mostró optimista, al tratarse de un circuito que no se adapta mal a sus características ni a las de su compañero y líder Nairo Quintana.



"Mañana espero tener buen día, la crono no se me adapta mal. Es exigente y lo podemos hacer bien, al nivel de Roglic no, pero hay que minimizar las perdidas".



El maillot arcoíris del pelotón hizo un balance positivo del primer tercio de la Vuelta y lanzó la idea de luchar por el bien del equipo sin incidir demasiado en el protagonismo del liderazgo.



"Ante todo tenemos que estar contentos, llevamos dos victorias, Nairo es primero y yo cuarto, queda mucha Vuelta y está muy abierta. Ya no se trata de que sea líder uno u otro, lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente por sacar lo mejor para el equipo e intentar llegar lo más lejos posible, de manera compaginada. Nos teneos que ayudar"



Valverde afirmó que no cree que haya lucha fratricida dentro del equipo entre él y el colombiano Nairo Quintana.



"Personalmente no creo que haya lucha entre nosotros. Si Nairo está primero hay que estar con él. Los rivales son otros y serán duros. Roglic tiene ahora una crono perfecta, en subida no ha dado debilidad, y Supermán está muy fuerte y es peligroso".



"Hay que dar el máximo, y si sale como el Giro, fenomenal, ya que ganamos con Richard Carapaz, pero queda mucho, será duro y hay que trabajar en equipo para desbancar a Roglic, dejarlo solo"



El "Bala" se refirió a la etapa del pasado domingo en Andorra, donde el pelotón padeció las inclemencias de un duro temporal de lluvia y granizo en la parte final.



"Ayer fue un día tremendamente duro, con condiciones extremas, menos mal que fue solo al final, si llega a ser todo el día muchos no hubieran terminado la etapa. Fuimos al limite para llegar a meta, fue duro y peligroso".



Destacó la importancia de la estrategia del equipo en los puertos andorranos.



"La estrategia fue importante, atacó Nairo y ataqué yo para tratar de distanciar a los rivales. Nairo trató de abrir diferencias y yo me ocupé de soltar a Supermán".



Según Valverde, "ahora llega una semana durísima y habrá que intentarlo en nuestro terreno, y la última también lo será".



"En la sierra de Madrid puede pasar de todo, desfallecimientos. Ya vimos el de Dumoulin en 2015 cuando ganó Fabio Aru. Quedan muchos finales exigentes, la última semana hará mucho daño".



Finalmente, el campeón mundial recordó que al esloveno Tadej Pogacar, quinto clasificado, "hay que tenerlo en cuenta y vigilarlo de cerca. Es un corredor de gran futuro que ya es presente".