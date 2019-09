Valverde: ´El tiempo perdido con Roglic entra dentro de lo lógico´

Marc Soler: "Me he encontrado bastante bien"

Pau (Francia), 3 sep (EFE).- El español Alejandro Valverde (Movistar) consideró que los 1.38 minutos que perdió en la contrarreloj de Pau en la décima etapa de la Vuelta 2019 con el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) entraba "dentro de lo lógico".



"No está mal el tiempo perdido con Roglic. He salvado la etapa y creo que he hecho una crono bastante decente", afirmó nada más concluir la jornada.



Valverde negó que con este resultado, en una etapa en la que su compañero Nairo Quintana cedió más de tres minutos con el nuevo maillot rojo, se quede como líder único de su equipo porque "queda mucha Vuelta".



"Un minuto arriba o abajo no cambia nada porque queda mucha carrera. Estamos cansados Nairo y yo de si uno o el otro es el líder del equipo. Los dos lo estamos haciendo lo mejor posible", dijo.



En su opinión a pesar del tiempo perdido con Roglic en la lucha individual contra el cronómetro, la distancia que les separa le hace pensar que "estamos ahí, en tiempo".