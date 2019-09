Quintana:"No me voy a poner a llorar por algo que no lo merece"

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) admitió que no pudo "hacer más" en el ascenso al Acebo, donde perdió en meta 1.36 sobre Roglic y Valverde, porque "no estaba bien", cansado de una larga temporada que "comienzas en enero a tope hasta ahora".



"No se puede hacer más. No vamos a ponernos a llorar por algo que no lo merece. Hoy no estaba bien. Sentía mucho cansancio; es lo que hay cuando comienzas desde enero a tope hasta ahora".



El ciclista boyacense, ganador de la Vuelta 2016, consideró complicado atacar de lejos, habida cuenta de que su compañero Marc Soler iba en la escapada.



"¿Atacar desde lejos?. Llevábamos a Soler delante y era un poco complicado; no se sabe. Igual si otro equipo hubiera estado interesado... Pero bueno: mañana es otro día y cualquier cosa puede pasar. Desde salida se puede hacer la carrera dura, siempre y cuando haya cuerpo".