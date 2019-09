Quintana: "Da rabia que no salgan las cosas como quieres"

El colombiano Nairo Quintana, en su última rueda de prensa en la Vuelta como corredor del Movistar, dejó palabras de agradecimiento para el equipo y reflejó "la rabia que da" que en la Vuelta no estén saliendo las cosas como las había preparado.



"Después del Tour no sabía la respuesta que iba a tener. Vine sin saber mis límites. Las cosas fueron bien, fui líder, luego en la crono el cuerpo no respondió como quería. Hace cuatro días tuve un resfriado que me apartó de las aspiraciones en la general y ayer en La Cubilla pasé un día difícil", reconoció.



Ante las últimas cinco etapas, Quintana destacó las opciones en la general con Alejandro Valverde, segundo clasificado.



"Tenemos opciones con Alejandro y vamos a darlo todo por él, con el apoyo de todos. Vamos a tratar de disfrutar y sufrir juntos, y a ver qué pasa"



Quintana, con un evidente resfriado, comentó sus sensaciones en carrera al no poder seguir la rueda de sus rivales de la general.



"No es agradable que te suelten, te preparas para hacerlo bien, con ilusión, pero luego tienes que luchar contra los rivales. Si te sientes cansado no sabes cómo luchar, es algo que no lo tienes previsto. Da rabia que no te salgan las cosas, pero así es la vida, hay que seguir", declaró.



El ganador de la Vuelta 2016 tuvo palabras de agradecimiento hacia el equipo, que abandonará después de 8 años en sus filas para fichar por el Arkea francés



"Han sido años muy bonitos, aprendí muchísimo y hemos logrado muchas victorias, he conocido gente maravillosa. Llegué siendo un niño, crecí aquí, hemos disfrutado lo bueno y hemos estado unidos en lo malo".