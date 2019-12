Juan Diego Alba, "feliz" de ser el nuevo escarabajo del Movistar Team

Madrid, 19 dic (EFE).- El ciclista colombiano Juan Diego Alba (Tuta, Colombia, 1997), nuevo fichaje del Movistar Team, aseguró estar "contento y feliz" de ser un "escarabajo" más para el ciclismo colombiano dentro del equipo español, con el cual fue presentado este jueves junto a sus compatriotas Einer Rubio y la antioqueña Paula Patiño, quien fue renovada.



Juan Diego, quien vive en su Tuta natal, se trasladará a Pamplona, aún sin saber si vendrá solo o con su familia, y aseguró a EFE en una entrevista que su fichaje es un "sueño cumplido", pues estaba "anhelando" desde hace "mucho tiempo" llegar al mismo equipo donde su compatriota Nairo Quintana hizo historia, aunque asegura que él no llega para reemplazarlo sino para escribir su propia historia.



Pregunta: ¿Cómo se siente después de ser presentado como parte del Movistar Team?



Respuesta: Muy feliz y contento de ser parte del Movistar Team oficialmente. Lo venía anhelando desde hace muchos años y gracias a Dios se me ha cumplido este sueño, algo que desde hace mucho tiempo venía buscando.



P: ¿Qué cree que fue lo que cerró su fichaje por el equipo telefónico?



R: Creo que lo que consagro y tomó la última decisión para mi llegada fue el Giro de Italia Sub23, creo que fue lo que más determinó.



P: ¿Esperaba ser podio en el Giro de Italia?



R: No lo esperaba. La verdad es que el día que gané, ya que iba perdiendo bastante tiempo, quería ganar la etapa pero no me imaginé encontrarme con el podium pero salí muy contento.



P: En el 2018 debutó con Coldeportes Zenú a nivel continental, después ocupó el podio en Italia y ahora es parte de equipo Movistar, ¿Veía venir todo lo que le está pasando?



R: No, no. Eso es un sueño que ya venía buscando pero ya se me estaba haciendo inalcanzable. En el 2018 hice una muy buena temporada con Coldeportes Zenú y en este 2019 también hice una muy buena temporada, vino lo del Giro y no sé, creo que las cosas de Dios son perfectas y por eso estoy aquí.



P: ¿Cómo fue el primer contacto, la primera llamada con el Movistar?



R: Fue una alegría muy grande, demasiado grande. No me lo esperaba. Cuando recibí la llamada pensé "¿Será que sí es en serio o es que estoy soñando?" -se ríe-. Gracias a Dios aquí estoy.



P: Con la salida de Nairo Quintana y Winner Anacona, ¿siente la presión de ocupar su puesto o es para usted un camino de aprendizaje?



R: No, no. Mucha gente dice que dizque soy el reemplazo de Nairo pero no. Cada deportista es muy diferente y nadie reemplaza a nadie. Simplemente va a ser mi primera temporada aquí en Europa debutando con el World Tour, entonces espero coger la mayor experiencia y aportarle lo más posible al equipo en lo que me va bien que es en el ascenso.



P: ¿Qué espera y qué proyecta para el 2020?



R: Espero coger una muy buena y gran experiencia con todos los corredores veteranos, con Alejandro Valverde y muchos de ellos. Voy a iniciar con San Juan y después con el Tour Colombia.



P: El ciclismo colombiano marca la pauta del ciclismo a nivel mundial, ¿cómo se siente ser un nuevo 'escarabajo'?



R: Es una alegría muy grande -sonríe- ser un ejemplo a seguir de los que están iniciando, así como yo veía a Nairo cuando yo estaba empezando en el ciclismo o lo que era Mauricio Soler. Es algo muy bonito.



P: ¿Como espera que sea la adaptación al nuevo equipo y una nueva vida profesional?



R: Espero que sea buena la verdad. Espero hacer las cosas de la mejor manera y coger experiencia y aprender. Ya estoy anhelando correr aquí y hacer bien las cosas en la temporada.



P: Es un sueño cumplido fichar por el Movistar, ¿cuál es el siguiente sueño que tiene Juan Diego en la cabeza?



R: Era un sueño estar aquí ahora el siguiente sueño es correr una grande y ganar una etapa.



De las carreteras boyacenses a los desafíos que enfrentará en los caminos europeos, Juan Diego se muestra enfocado y tranquilo de que todo "saldrá de la mejor manera", y aprovecha, entre risas, para saludar a todos los colombianos y latinoamericanos para pedirles que "sigan apoyando el ciclismo".



P: A modo personal, ¿cómo espera que sea ese cambio a Europa, dónde va a vivir?



R: En este momento estoy viviendo en Tuta (Boyacá, Colombia), donde he vivido desde que nací y aquí en Europa viviré en Pamplona. Yo sé que será un poco duro, pero con la mentalidad bien puesta las cosas van a salir de la mejor manera. Primero vendré solo y ya veremos si traigo a la familia o la dejo allá.



P: Ya estamos cerca de Navidad y fin de año, ¿dónde piensa pasar las fiestas?



R: Justamente hoy viajo a Colombia. Estas son unas fechas que toca pasarlas siempre en familia, a recargar baterías con agua de panela y a correr San Juan, Tour Colombia y ya me vendré para aquí, y nada, feliz navidad para todos -vuelve a reír-.



Santiago Arenas García