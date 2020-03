El BH trata de mantener su preparación sin entrenamientos de montaña

Logroño, 17 mar (EFE).- El BH Templo Cafés UCC, uno de los principales equipos españoles de bicicleta de montaña, ha decidido mantener su preparación en Albelda de Iregua (La Rioja) aunque sin poder realizar entrenamientos por caminos y solo con trabajo en gimnasio.



Así lo ha detallado a EFE el corredor riojano Carlos Coloma, que permanece en Albelda junto a la madrileña Rocío del Alba García, mientras que el tercer corredor, Pablo Rodríguez, se encuentra en su localidad natal, Maceda en Orense.



"Nosotros dos hemos tenido la suerte, entre comillas, de que tenemos todas las instalaciones centralizadas aquí y no tenemos que hacer desplazamientos para ir a un gimnasio o a al fisioterapeuta y hasta tenemos preparadores y mecánico", relata el medallista olímpico en Río.



Pero reconoce que la principal dificultad es "no poder salir con la bici a entrenar" aunque "hay que tener paciencia, porque está prohibido y lo principal es ser solidarios y cumplir lo que se ha dictado para tratar de frenar los contagios", ha incidido el corredor riojano.



"Esperemos que esto pase pronto y podamos retomar la actividad cuanto antes pero, en cualquier caso, hay que aguantar y trabajar lo que se pueda", ha insistido el corredor riojano.



Hasta el momento, en su modalidad, se ha decidido retrasar a septiembre el Campeonato de Europa "y estamos a la espera de qué sucede con la Copa del Mundo" porque "quizás sea complicado arrancar en mayo como estaba previsto".



Coloma alude así al calendario internacional del BH Templo Cafés UCC, que también incluye en mayo "La Rioja Bike Race", entre el 7 y el 10 de ese mes, una de las principales pruebas por etapas de España, en la que participa un millar de corredores.



Pero él mismo no oculta que, tal y como repite desde hace meses, su gran objetivo para 2020, igual que el de su compañera Rocío del Alba es llegar bien a los Juegos Olímpicos de Tokio.



Una cita para la que él cree que "cada día que pasa es más difícil que se mantenga la fecha prevista" a finales de julio y aunque cree que "la decisión sobre los Juegos tardará todavía quince días o hasta un mes, veo complicado que se hagan como estaba previsto".



"Eso no es lo importante ahora, lo fundamental es parar la pandemia", subraya el corredor riojano, que incide en que respetar las medidas impuestas por el Estado de Alarma "es una cuestión de solidaridad con los demás" para "frenar los contagios".



Pero no oculta que a sus 38 años un posible retraso de los Juegos un año "que es una opción" sería algo que no le beneficia "aunque estoy tranquilo, porque esta es una circunstancia que no se podía prever y ya tengo una carrera deportiva hecha" y "casi me daría más pena por Rocío", su compañera de equipo y prácticamente su "pupila" que a sus 22 años se prepara para su primera cita olímpica.