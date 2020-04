Bahamontes: "Esto es como una guerra, sabes cuando empieza, no cuándo termina"

Federico Martín Bahamontes (Toledo, 91 años), ganador del Tour más veterano en vida, considera que el debate sobre la celebración o no del Tour de Francia "tiene poco sentido mientras no se resuelva la pandemia del coronavirus" y añade que la situación que se vive es "como una guerra, sabes cuando empieza, no cuándo termina". "La salud es lo que más importa. Si no estás sano, nada vale, así que en este momento es mejor mantenerse sano y en casa que estar fuera tomando una cerveza o lo que sea", dice "El Águila de Toledo" en cyclingnews.



Bahamontes comenta que después del aplazamiento de los Juegos Olímpicos ahora el Tour queda en el aire. " Es una situación muy difícil y tendremos que ver qué sucede primero".



La leyenda del ciclismo español, quien vivió la Guerra Civil siendo niño, observa algunas comparaciones con la situación que vive actualmente. "En las guerras siempre hay ganadores y perdedores, y en esta contra el coronavirus, al igual que cualquiera, cuando estás en él, sabes cuándo comenzó, pero no hay indicios de cuándo terminará".



"Estuve en esa guerra, tenía nueve años y teníamos hambre la mayor parte del tiempo. En esta, la gente tiene comida, pero esta guerra no tiene balas".



El toledano recuerda cuando trabajó en el mercado negro después de la guerra, cayendo enfermo por el tifus. "Me estaba escondiendo de la Guardia Civil durante uno de mis envíos y me escondí debajo de un desagüe cuando me infecté. Terminé tan enfermo que no pude salir de la casa durante dos meses, tuve episodios de fiebre alta que fueron tan graves que pensaron que podría morir y cuando la fiebre bajó, tenía tanta hambre que rompí el candado de mi madre había puesto la puerta de la despensa para robar todo lo que pude conseguir ", contó Bahamontes en su biografía, escrita por Alasdair Fotheringham



También se le cayó el pelo y "después de que volvió, estaba mucho más rizado". Mientras vive la cuarentena en el norte de España, Bahamontes espera volver cuanto antes a su casa de Toledo y seguir trabajando en la apertura de un museo sobre su trayectoria.