Van Avermaet, campeón olímpico, ya piensa en los "Monumentos"

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- El belga Greg Van Avermaet (CCC), campeón olímpico de fondo en carretera, considera "importante" conocer el calendario ciclista anunciado el pasado miércoles por la UCI para planificar los objetivos del año, en su caso para afrontar los "monumentos" que, aunque garantizados por el momento, están pendientes de fecha concreta.



"Es importante para los corredores tener ciertas fechas en mente, fechas en las que podríamos reanudar la competición, incluso dependiendo del desarrollo del virus", dijo el campeón olímpico en un vídeo publicado por su equipo.



Según explica el medallista de oro en Río'2016, "saber cuándo van a tener lugar las grandes carreras mentalmente es lo más importante para los corredores y los patrocinadores, es algo que ayudará a ambos", dijo Greg Van Avermaet, cuyo equipo se ve gravemente afectado financieramente por la crisis del coronavirus.



"Ahora estoy hablando con mi entrenador para ver qué vamos a hacer. Todavía no he entrenado porque me duele un poco la rodilla. Tenemos muchas semanas para recuperar un nivel de competencia. Me tengo que recuperar bien primero antes de reanudar el entrenamiento, pero da tranquilidad poder tener una idea del calendario", apuntó.



Van Avermaet tiene pensado competir en algunas carreras antes del Tour de Francia, pero su gran objetivo son las clásicas.



"No voy a hacer la Vuelta o el Giro y me centraré en las carreras de un día, es lo más importante para mí. Hacer una grande me ayudará a preparar bien las clásicas".