Carlos Verona: ?Somos conscientes que a todos nos tocará arrimar el hombro?

Andorra la Vella, 17 abr (EFE).- Carlos Verona del equipo Movistar, nació hace 27 años en San Lorenzo de El Escorial y lleva ya más de cinco años residiendo en el Principado de Andorra. Aquí vive con su mujer Esther Casasola y también sus dos hijos. El ciclista es profesional desde el 2013 y ya lleva desde el 2018 con el Movistar Team después de llegar procedente del Mitchelton-Scott.



Desde La Massana explica a Efe cómo vive el confinamiento y también cómo ve el presente y también el futuro del ciclismo. Aquí está rodeado de ciclistas residentes con más de 60 corredores profesionales y muchos de ellos son del Movistar Team. Todos están esperando el día que les digan ya pueden salir de sus casas y dejar de hacer ?rodillo?.



De momento, la crisis sanitaria de la COVID-19 domina todo tipo de calendarios y Carlos Verona está tremendamente activo en las redes sociales con entrevistas a deportistas profesionales en su instagram.



Pregunta (P): ¿Cómo lleva el confinamiento por la crisis sanitaria por la COVID-19?



Respuesta (R): ?Dentro de lo que supone estar las 24 horas del día cerrado en casa lo llevo bastante bien. Con mis dos niños en casa estamos muy distraídos y yo tengo mi rutina de entrenamientos que hago entre la mañana y la tarde. El único hándicap quetenemos los ciclistas, con este confinamiento, es que nuestro deporte es de resistencia y se basa en una jornada laboral de cinco o seis horas en bicicleta y practicar nuestro deporte en casa encerrados es imposible. Ahora estamos en una fase más de mantenimiento, con un calendario que han suspendido pruebas, y en este sentido tampoco tenemos mucho estrés, pero tienes que mantener la forma física y estar sano. Se trata de buscar un equilibro mental y físico que creo que para un deportista es muy importante. Hago una hora de rodillo en un simulador en ayunas, después una hora y media más después de desayunar y después cada día voy variando mi planning?.



P: Personalmente? ¿Cómo está viviendo está situación tan atípica para todo el mundo?



R: ?Nadie había vivido una situación similar a esta nunca. Por tanto, lo llevo lo mejor posible. Estar con la familia y intentar dar importancia a las cosas que verdaderamente la tienen. Por suerte tenemos salud y también un objetivo en común entre todos, que esluchar contra esta epidemia. Nos afecta a todos, ya que más de uno tiene algún conocido que está infectado por el coronavirus. Y después de todo esto cuando pase está la situación económica ya que nos resentiremos todos. Espero que todo esto nos sirva paradejar algunos vicios malos que hemos tenido durante el pasado y también esos malos hábitos que hemos tenido entre todos. Cuando vives en la velocidad del mundo real no te das cuenta y espero que este parón sirva para apreciar y analizar las cosas que hemoshecho. Que suponga el inicio de nuevas rutinas más positivas para todos. En especial, por la salud de las personas y también por el medio ambiente?.



P: Tiene la familia y buena parte de los amigos en Madrid. ¿Cómo se encuentran todos?



R: ?Es cierto que Madrid es el kilómetro cero de esta epidemia en España, pero por suerte todos están bien de salud. Mi padre pasó una gripe que no sabíamos si era gripe o lo que era. Me quedan dos abuelos de más de 90 años y por ellos sí que estamospreocupados ya que ellos sí que son factor de riesgo. Eso sí, no salen absolutamente de casa. Lo más importante es que todos están bien de salud?.



P: ¿Lo vive con preocupación?



R: ?Preocupación relativa. Es una epidemia muy grave, pero buena parte de la gente está siendo muy responsable. Vivir es esto. La vida ya de por sí es peligrosa y creo que no se puede vivir con esta preocupación. Eso sí, podemos hacer el máximo que esté ennuestras manos para evitar los riesgos y cruzar los dedos. Pensar tanto en esto no vale la pena porque viviríamos en constante sufrimiento?.



P: Se le está viendo muy activo en las redes sociales, especialmente por instagram. ¿Por qué ha decidido apostar por esta iniciativa?



R: ?Las redes sociales nos hacen estar en comunicación con los aficionados o con personas que están lejos de ti y nosotros como ciclistas profesionales creo que nuestra misión va más lejos de conseguir resultados en las pruebas que competimos. Tenemosun rol en la sociedad importante y tenemos que intentar dar ejemplo en la medida que podamos. Tengo el tiempo para hacerlo y los medios? ¿Por qué no debería hacerlo? Cuando volvamos al ritmo de la vida normal seguramente haya menos tiempo para todos. En la vida uno se tiene que reciclar e intentar adaptarse a las circunstancias. Intentar elegir lo mejor de cada situación?.



P: La COVID-19 está mandando en todas las situaciones de esta vida, y también en las agendas deportivas, pero también en la incertidumbre. ¿Cómo está en este sentido?



R: ?Sí? Es una cosa que al final no puedes controlar. El tiempo dirá. No hay mal que cien años dure dicen. De esta saldremos más tarde o más temprano. A nivel deportivo puede ser que sí que tengas cierta preocupación porque las carreras deportivas de cadauno son cortas. Esta crisis sanitaria me engancha en la mejor etapa de mi carrera deportiva. Para estas cosas nunca hay un buen momento. A todos nos repercute de una manera o otra. Tenemos que asumirlo y ser lo máximo de positivos posible.



Lo más importante es valorar la vida y el resto es totalmente secundario. Eso sí, espero que podamos correr el Tour de Francia y la Vuelta España sea en la fecha que sea. Puede que esta crisis sanitaria suponga unos cambios en el mundo del ciclismo como losderechos de televisión. Desgraciadamente en las carreras pequeñas ya les llegaba justo como para llegar a pagar la televisión, pero hay otras grandes carreras que sacaban mucho beneficios de derechos de televisión que no compartían con los equipos que alfinal los ciclistas somos los principales actores de este mundillo.



En otros deportes esto mismo es impensable, por tanto, hay cosas en el modelo del ciclismo que esto que está pasando puede ayudar a ese empujoncito?.



P: Se habló de un Tour de Francia sin público? ¿Cómo ve las pruebas de ciclismo importantes sin público en las calles o en las carreteras?



R: ?Si en situaciones excepcionales como ésta ¿por qué no?. Al final el público es algo superimportante, pero hoy en día con la televisión se puede llegar a muchísimos hogares y es una manera de entretener a la gente desde sus casas y dejar que no vean tantas noticias negativas como están viendo estos días. En París-Niza hicieron una prueba piloto y se pudo disputar la carrera. Que no es lo mismo, ciertamente no, pero creo que entre todo y nada debe haber un punto intermedio. Para los ciclistas también supondría salvar una parte de nuestro trabajo aunque sabemos que es muy complicado preservar el 100% de lo que hacemos. Si puedes competir puedes justificar ante tus patrocinadores esa visibilidad. Nuestros sueldos se pagan por visibilidad. Detrás del deporte también hay personas que dependen de ello?.



P: ¿Se ve compitiendo este año en el Tour de Francia y en la Vuelta a España?



R: ?Espero que sí y quiero creer que sí porque será buena señal que todo esto lo hemos podido controlar poco a poco y no sé en qué condiciones ni cómo será, pero espero que sí por el bien mío en particular y también a nivel más general. Yo creo que no pinta malya que cada vez se está conociendo más sobre el virus. A lo mejor volveremos con unas restricciones, pero a ver si se puede completar una parte del calendario para que no quede el año en blanco?.



P: Muchos equipos han aplicado ERTE o los ciclistas se han bajado los sueldos. ¿Cuál es el caso del Movistar Team?



R: ?En Movistar Team nos han dicho que paciencia y calma ya que todavía consideran que es un poco precipitado tomar algún tipo de decisiones. Por suerte contamos con el apoyo de nuestro patrocinador principal, Telefónica, que dentro de los sectores que hayel tecnológico es seguramente el que menos esté sufriendo.



Telefónica nos aporta tranquilidad y también coherencia. Somos conscientes que vienen tiempos difíciles y cuando pase esta situación se analizará cómo queda todo. De momento, que la verdad eneste sentido estoy muy agradecido a la seriedad del equipo. Por ejemplo, yo cuando llegué a Movistar uno de los motivos que me hicieron venir aquí que dentro de los equipos que hay en el mundo del ciclismo a nivel de gestión es uno de los mejores organizados. Tenemos muchas ventajas de todo tipo. Un equipo legal y muy serio no como esos equipos que salen en países extraños que tienen mucho dinero, pero a veces hay problemas. En cambio, Movistar da muchas garantías y una seriedad que les avala.



Está claro que a los ciclistas nos tocará arrimar el hombro como a ellos les tocará hacerlo con sus patrocinadores. Al final es cosa de todos y en este sentido estaremos todos a una. De momento no ha habido ningún tipo de medida y habrá que esperar a quepase la situación para evaluar?.



P: ¿Esto que está pasando es una especie de lección de vida?



R: ?Creo que sí, pero también cuando está en juego la salud de las personas y también desgraciadamente hay muertos no hay muchas lecciones de vida que valgan. Esto va muy bien a todos para reflexionar. Tenemos hábitos de vida un poco peligrosos y nos irá bien para pararnos y analizar dónde vamos y de dónde venimos.



Este tiempo, con nosotros mismos o algunos con sus parejas, hemos tenido tiempo para reflexionar y de esta manera ver qué hacemos bien y qué hacemos mal. También saber qué queremos seguir haciendo y dar el verdadero valor a las cosas que la tienen. En especial, atentos por la salud, ya que en esta sociedad en la cual vivimos esto lo omitimos. Ahora hemos visto desde muy cerca nuestra fragilidad?.



