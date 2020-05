Víctor de la Parte:"El equipo está tranquilo, el año que viene seguirá"

Redacción deportes, 5 may (EFE).- Víctor de la Parte (Vitoria, 33 años), corredor del CCC polaco, asegura que el futuro del equipo World Tour "está asegurado para 2021" y que los sueldos de los corredores no han sufrido merma alguna, sustentados por el "rey del calzado", Dariusz Milek, un empresario rico apasionado del ciclismo.



El CCC, equipo en el que también milita otro español, Fran Ventoso, y el belga campeón olímpico en Rio 2016 Greg Van Avermaet, se vio sacudido por la crisis del coronavirus al tener que cerrar su dueño las tiendas en todo el país. Entonces se dispararon los rumores del recorte salarial del 80 por ciento y de la incertidumbre de la continuidad para 2021.



Momentos de dudas que, según comenta a EFE Víctor de la Parte, no terminaron por confirmar algunas noticias. "En el equipo tenemos tranquilidad porque corramos esta temporada o no el equipo va a seguir la próxima temporada. La primera llamada al inicio de la crisis pintó mal, había mucha incertidumbre y parecía la guerra, pero las tiendas del patrón abrieron rápido y se calmaron las cosas", explica.



El empresario polaco, con cerca de 2.000 tiendas de zapatos y bolsos repartidas por todo el mundo, gestiona un enorme negocio que aglutina 150.000 empleados. Compró la licencia World Tour para cumplir un sueño convertido en reto y llevar al equipo de su país a lo más alto, en consonancia con su negocio. Su afición por el ciclismo viene de lejos, fue miembro del equipo nacional juvenil de Polonia.



No obstante, la sacudida de la pandemia se deja sentir en el equipo de alguna manera y tampoco se descarta algún recorte, pero todo dependerá del regreso a las competiciones.



"Estamos pendientes de una reunión que tendremos en junio, pero el patrocinador llegó al ciclismo para estar en el World Tour y quiere seguir. El año que viene estaremos aquí, como ahora", resalta el ciclista español.



Aunque De la Parte, un trotamundos del ciclismo que desde su debut en 2011 en las filas del Caja Rural ha pasado por 7 equipos, el último de ellos el Movistar, no tiene contrato aún para 2021, subraya que el futuro del equipo está garantizado por un empresario que ha hecho de la formación un asunto personal.



"Yo no tengo contrato para el año que viene y lo tengo que negociar aún, pero los que sí lo tienen cuentan con la seguridad de que van a seguir en el equipo en 2021. El equipo CCC para el patrón es una apuesta de toda la vida y no lo va a parar, pudo haber dudas al principio pero luego se calmaron las cosas".



En contra de comentarios publicados, explica el ciclista alavés, los sueldos de los corredores del CCC, a diferencia de algunas formaciones del World Tour, siguen intactos. "Tal vez podrían producirse cambios en junio si el calendario no se puede llevar a cabo, pero se garantiza la continuidad".



De la Parte considera que ahora el futuro del ciclismo es incierto, pero cree que "habrá carreras este año, en agosto, y luego el año que viene todo seguirá como siempre y el ciclismo seguirá siendo el mismo".



El excorredor del Movistar tenía en sus planes correr el Dauphiné, debutar en el Tour y luego la Vuelta, pero ahora todo vuelve a empezar. "La Vuelta es espectacular, por las fechas creo que no hará tanto frío y me gustaría correrla. También me hacia ilusión debutar en el Tour, aunque era reacio, pero me animé. El equipo tenía interés por esta carrera".



No obstante, y partiendo de que la salud es lo más importante, el corredor del CCC considera que "si hay carreras tendrá que ser con un cien por ciento de garantías en el aspecto sanitario. El sistema inmunitario de los corredores baja en la tercera semana, si se propaga el virus podría ser una catástrofe".



Otra opción que se baraja es la disputa de carreras sin público.



"Sería una posibilidad a valorar. Dicen en Francia que sin público no hay Tour, pero las carreras se tienen que celebrar, sin publico o como sea".



De la Parte vivió en primera persona la suspensión del Tour de los Emiratos el pasado mes de febrero, la primera del calendario afectada por el coronavirus.



"Nunca había vivido nada parecido. Recuerdo que en Dubai pensamos que se iba a pasar rápido, pero luego todo esto que ha pasado no lo esperábamos ni de lejos".



Después de 7 semanas de confinamiento, De la Parte al fin pudo salir a rodar con su bicicleta por las carreteras habituales de entrenamiento.



"Con el rodillo pensé que me mantendría en forma, pero después de entrenar al aire libre tuve la sensación de haber estado parado por vacaciones, como si acabara de volver de la playa. En todo este tiempo he participado en carreras virtuales, me lo he tomado con calma, me he picado con la "play", he visto películas, libros, yoga..."



Carlos de Torres