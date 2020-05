Koen de Kort: ?Es todo un lujo compartir equipo con una leyenda como Nibali?

Andorra la Vella, 6 may (EFE).- Koen de Kort es un veterano ciclista de 37 años nacido en Gouda (Holanda). Reside desde hace ya cuatro años en el Principado de Andorra. En un ático de Ordino. Ha sido compañero en el Trek-Segafredo de Alberto Contador y ahora comparte ?grupeta? con el italiano Vincenzo Nibali, conocido como ?El Tiburón?.



?En este equipo he estado con un ciclista muy bueno como Contador y estoy con una leyenda de nuestra generación, Nibali?, destaca.



El confinamiento por la COVID-19, en soledad, le ha afectado tanto a nivel deportivo como empresarial ya que en febrero abrió un restaurante en La Massana. Desde el martes ya se entrena en los puertos de montaña de Arcalís y el Coll d?Ordino.



Con el nuevo calendario de la UCI está pendiente de las competiciones en las cuales competirá. Se empieza a vislumbrar la luz al final del túnel. De Kort es uno de los 48 ciclistas profesionales que residen en el Principado y que a partir de está semana ya se pueden entrenar en carretera.



Pregunta (P): Después de dos meses de confinamiento por la crisis sanitaria de la COVID-19 vuelve a coger la bicicleta para entrenarse en su hábitat natural. ¿Qué sensaciones ha tenido?



Respuesta (R): ?Estoy muy contento de volver a entrenar fuera de mi piso. Aquí dentro me he podido entrenar y mucho, pero no es lo mismo. Ahora ya podemos empezar a prepararnos sobre el terreno y más con el calendario que ha hecho público la Unión Ciclista Internacional (UCI). Necesitábamos entrenar en carretera y poco a poco ir cogiendo la forma. Las sensaciones han sido muy buenas. He subido directamente a Arcalís y después al Coll d?Ordino. Un total de dos horas. Me tengo que acostumbrar a entrenar con mascarilla. Me he sentido bien físicamente y el cuerpo ha respondido bien. Eso sí, a mi me gusta entrenar más en plano? [sonríe]?.



P: ¿Cómo ha ido el confinamiento?



R: ?Bastante bien, pero al principio fue un poco duro porque había mucha incertidumbre a nivel deportivo y en mi caso también a nivel empresarial ya que hace poco abrí un restaurante en La Massana, ?La Grupetta?. Y claro, para mí ha sido difícil a nivel deportivo, personal y empresarial. No sabíamos cuándo podíamos entrenar y a partir de cuando nos dijeron que podíamos hacer ?running? o pasear por fuera de casa mis ánimos mejoraron. Fue bien tomar un poco de aire fresco, ver las montañas y ahora que tenemos el calendario de la UCI me siento mucho mejor. Además ya podemos entrenar en carretera?.



P: ¿A nivel personal cómo lo ha vivido?



R: ?Muy duro. Vivo sólo en un piso en Ordino. Tengo la familia lejos. Una parte vive en Holanda y otra en Australia. Ha sido complicado aunque tenemos suerte de tener tecnología y hablar con ellos cada día, pero no es lo mismo. Después también he pensado mucho en que pasará con el ciclismo, con mi futuro, si habrá equipos la temporada que viene? ¡Este es mi trabajo!??



P: Hay muchos equipos que han apostado por hacer ERTEs? ¿Este ha sido el caso del Trek-Segafredo?



R: ?No. Tenemos mucha suerte de contar con muy buenos patrocinadores. Hemos hablado cada semana por videoconferencia con todos los corredores y el manager del equipo. Se han preocupado mucho por nuestra situación personal. Nadie sabe qué pasará a ciencia cierta, pero tenemos un futuro mejor que otros equipos. Eso sí, yo acabo contrato está temporada y estoy pendiente de una posible oferta de renovación o de alguna oferta de otro equipo. Tengo incertidumbre porque a saber cuantos equipos tendrán que desaparecer por está crisis. Ahora mismo, no estoy muy preocupado porque yo sólo quería volver a entrenar y para estas situaciones contractuales aún hay tiempo?.



P: ¿Qué le parece el nuevo calendario de la UCI?



R: ?Es cierto que está muy cargado de pruebas, pero yo lo veo bien. Yo puedo correr tres o cuatro meses a tope sin problemas ya que llevo mucho tiempo cerrado en casa. Estamos bien de forma, aunque no tanto de cuando empezamos, pero no estamos muy cansados físicamente. Todos los ciclistas están bien para empezar a competir. El ciclismo afronta ahora una etapa difícil y necesita sobrevivir. Por tanto, es bienvenido un calendario aunque esté lleno de competiciones seguidas?.



P: ¿En qué prueba le gustaría volver a competir después de está situación?



R: ?Quiero esperar a ver qué dice el equipo, pero yo soy un ciclista de clásicas. No hemos hablado con el equipo del nuevo calendario porque nos han dicho que lo tienen que valorar. Por ejemplo, a mí no me desagradaría participar en la Vuelta a España?.



P: ¿Ha sufrido mucho por la familia? Ellos viven en Liempde, al lado de Eindhoven, y allí el coronavirus también ha ?atacado?.



R: ?Han estado todos enfermos justo en el pico del coronavirus. Se quedaron encerrados en casa, pero ahora están mucho mejor. No los tuvieron que ingresar en el hospital ni tampoco les hicieron el test aunque sufrieron el coronavirus. En Australia, también tengo familia y mi exmujer y allí están más tranquilos ya que no tienen muchos casos?.



P: Vincenzo Nibali, compañero de equipo, es italiano? ¿Cómo lo ha vivido él?



R: ?No sólo él vive allí. También está el manager del equipo, masajistas, mecánicos y otros compañeros del equipo, pero lo han pasado sin estar contagiados?.



P: ¿Debe ser todo un lujo compartir equipo con él?



R: ?Totalmente. En este equipo he estado con ciclistas muy buenos como también Alberto Contador. Nibali es una leyenda de nuestra generación y del ciclismo en general. Él, con toda probabilidad, competirá en el Giro de Italia y espero que yo también a su lado. Me gustaría correr una vuelta ?grande? con él porque seria muy bonito. Siempre he pensado que me gustaría poner el broche a mi carrera deportiva ganando una gran prueba con un buen equipo como este?.



P: Si le dicen? Koen tienes que elegir entre Tour de Francia, la Vuelta a España o el Giro de Italia? ¿Cuál elegiría?



R: ?Si es con Nibali al lado? el Giro de Italia. Y más después de lo que han sufrido en Italia con el coronavirus. Seria impresionante y muy emotivo. Italia es un país de emociones y, por tanto, es el momento ideal de correr allí con lo que han llegado a sufrir y con las numerosas muertes y enfermos que ha habido?.



Víctor Duaso