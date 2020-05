Igor G. de Galdeano: "El reto es impulsar una formación dual para ciclistas"

Redacción deportes, 22 may (EFE).- Desde Kirolife, el exciclista profesional Igor González de Galdeano afronta en 2020 nuevos desafíos en 'Machining meets Cycling by CERATIZIT', un proyecto que apuesta "por la formación dual y el desarrollo de los jóvenes ciclistas para aportar mano de obra cualificada a la industrial del metal".



"Se trata de un puente entre deporte y empresa a través de los valores y las actitudes que unen los dos ámbitos", explica Galdeano. El proyecto se presentó hace un año y ya ha cumplido los objetivos. "Ciertamente, era un terreno desconocido porque siempre había estado vinculado al deporte, al ciclismo, pero no tanto a la empresa y en especial a la del sector mecanizado. Era un reto. Cuando tienes que unir el ciclismo con formación académica, en este caso la formación profesional, para mí era un mundo del que tenía mucho por conocer, cómo funcionaba, y todavía sigo aprendiendo".



Ante esta iniciativa, González de Galdeano ha encontrado "mucha aceptación del proyecto".



Me he dado cuenta de que está totalmente fundamentado desde Ceratizit. Están en busca de valores y actitudes; quieren trabajadores cualificados. He tenido la suerte de que en Euskadi el ciclismo va en el ADN y ha gustado mucho el proyecto. Y, al mismo tiempo, todos los ciclistas que conozco están estudiando. Aparte de ganarse la vida como ciclistas estudian para poder tener una segunda opción en el ámbito de la empresa".



En un año, explica el excorredor, "hemos contactado con más de 25 empresas, hemos llegado a casi 150 chavales de entre 13 y 16 años y tuvimos la primera experiencia con un ciclista haciendo prácticas en una empresa, Mikel Paredes, y luego entraron otros dos. Este año vamos a intentar involucrar en torno a diez chicos y chicas dentro del proyecto para que desarrollen las prácticas en empresas vinculadas a Ceratizit".



El reto para este 2020 es hacer " una formación dual adaptada a un ciclista y es lo que queremos impulsar. Hemos contactado con el Gobierno Vasco y también con las asociaciones de escuelas de formación profesional de Euskadi (Hetel e Ikaslan), y CERATIZIT está muy encima".



"Estamos en la disposición de impulsar una formación dual para ciclistas, cumpliendo la normativa, intentando adaptarlo a su idiosincrasia Tengo mucha confianza en poder culminarlo".



El proyecto que empezó en el País Vasco y Madrid, se acerca este año a tres autonomías más. "Estamos ya en Asturias y Catalunya y estamos cerrando el proyecto en Andalucía".