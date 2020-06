Merckx celebra sus 75 años confinado y ve a Valverde como campeón del mundo

Bruselas, 17 jun (EFE).- El belga Eddy Merckx, considerado el mejor ciclista de todos los tiempos, celebra este miércoles sus 75 años, confiando como "un león en una jaula" y preocupado por la actualidad sanitaria y socio-económica sobre el coronavirus pero siguiendo con atención el mundo de la bicicleta y del fútbol.



"Sigo escrupulosamente las recomendaciones, he sido muy prudente. Me he quedado en casa, no he tomado riesgos, pero no ha sido muy complicado ya que en Bélgica se podía salir a montar en bicicleta. Me habría vuelto loco si, como en Mónaco o en Francia, hubiera tenido que entrenarme todos los días con rodillos", explica "El Caníbal" en una larga entrevista publicada en el diario "Le Soir".



Merckx (Meensel-Kiezegem, 1945) considera que las restricciones han sido "indispensables visto el número de fallecidos", no comprende cómo pudieron manifestarse contra el racismo 10.000 personas en Bruselas sin distanciamiento físico hace semana y media "aun siendo tan noble como lo era la causa" y espera que no haya una segunda oleada de coronavirus, "en particular para los autónomos, que han pagado un alto precio".



"En el plano económico, va a dejar huella", sentencia desde su casa, junto a su esposa Claudine Acou y un pastor alemán llamado Tequila.



"Tres meses y ya es un león. Y yo soy un león en una jaula", bromea en la entrevista el cinco veces campeón del Tour de Francia, que el día de su cumpleaños sólo pide salud y dice saber de lo que habla, tras décadas tiene problemas de espalda que no le dejan estar de pie más de 30 minutos y sufrió una caída en bici con pérdida de consciencia el pasado octubre.



El ciclista que más veces ha lucido el maillot amarillo cree que ser mesurado en tiempos de pandemia es importante ante la carga que soportan los hospitales y sufre también por "los muchos fallecimientos en residencias de ancianos en condiciones a menudo dramáticas". No fue hasta el pasado 9 de junio que salió por primera vez desde el confinamiento a tomar una copa con un amigo.



CICLISMO



El también llamado "Ogro de Tervouren" no le quita ojo a las bicicletas profesionales en el año en el que el COVID-19 ha desbaratado todos los calendarios deportivos y dice que reducir de tres a dos semanas el Giro de Italia y la Vuelta a España tendría sentido "a condición de que se haga lo mismo con el Tour de Francia".



"Eso te haría ganar tres veces una semana en el calendario. Pero, ¿por qué devaluar una prueba y no otra? Es injusto para los organizadores, con el trabajo que eso exige durante el conjunto del año", señala.



Para el Tour, que se disputará excepcionalmente este entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre, ve favorito a Chris Froome, que a sus 35 años y tras ganar en 2013, 2015, 2016 y 2017 busca su quinta corona en un equipo, el Ineos, formación en la que espera un ambiente muy tenso.



El equipo británico cuenta también entre sus filas con el colombiano Egan Bernal, ganador de la ronda gala en 2019, y con el británico Geraint Thomas, vencedor en 2018.



"No me gustaría ser el director del Ineos el próximo mes de septiembre ¿Cuál de los tres se va a sacrificar cuando leo que todos tienen ambiciones? (...) Hay riesgo de ver a los Ineos corriendo uno detrás del otro", dice Merckx, que tras Froome ve favorito a Bernal, a quien cree que le ayudará su juventud (23) y poder entrenar en altitud en su Colombia natal en este año atípico.



El belga no cree que haya ningún otro corredor que pueda llegar de amarillo a los Campos Elíseos, salvo quizá el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), si participase en el Tour.



MUNDIAL DE SUIZA



Una semana después del final en París se celebre en Suiza el el 27 de septiembre el Campeonato del Mundo de ruta, donde Merckx cree que los corredores llegarán en plena forma.



"Daría preferencia a los corredores clásicos que son moderadamente escaladores, que no habrán gastado toda su energía. Estoy pensando en (el español Alejandro) Valverde y (el francés Julien) Alaphilippe. También tengo curiosidad por ver de nuevo a (el colombiano Nairo) Quintana y (al belga Tiesj) Benoot", dice.



FÚTBOL



Ferviente seguidor del Anderlecht de Bruselas, Merckx es también aficionado al Barcelona, incluso ahora "que el Real Madrid posee a un tal Eden Hazard al que me encanta ver jugar".



"Me gustaría que volviera a primera línea, lo que podría ser perjudicial para el Barça...! Sobre todo quiero que los 'Diablos rojos' sean campeones de Europa el año que viene", concluye.