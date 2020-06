Ciclistas cubanas retomarán preparación con el club kazajo Astana Women Team

La Habana, 24 jun (EFE).- Las ciclistas cubanas Arlenis Sierra y Yeima Torres han sido convocadas por el club Astana Womens Team para retomar su preparación el próximo 24 de julio de cara a nuevos eventos internacionales, si la pandemia de la COVID-19 lo permite, informaron este miércoles medios de la isla.

El club kazajo, con sede en Italia, debutará el 1 de agosto en Siena, Toscana, durante la carrera Strade Bianche, una competencia perteneciente al World Tour y puntuable para el escalafón mundial de ruta que definirá las plazas olímpicas, según refiere el portal deportivo Jit.

La Strade Bianche fue suspendida a principios de marzo a causa del nuevo coronavirus, lo que obligó a los participantes a retornar a sus países.

Esa competencia, segunda del World Tour 2020, tenía previsto reunir a más de una veintena de equipos profesionales de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y a escuadras continentales, teniendo en cuenta su nivel, los puntos que otorgaba y la cercanía a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Arlenis Sierra, capitana del Astana, también tiene entre sus objetivos entrenarse para participar en el Campeonato Mundial de Ruta de China, reprogramado para el venidero noviembre, según informó el especialista de la comisión nacional, Luis Sabourín.

En el primer evento convocado por la UCI este año -la Cadel Evans Great Ocean, en Australia- Sierra quedó segunda y mantuvo su ubicación entre las mejores ruteras del mundo.

A ello suma el tercer puesto en la Lexus of Blackburn Herald Sun Tour, que cerró sus compromisos en Australia, el décimo en la Race Torquay y el decimosexto lugar en la Santos Down Tour Under.

Por su parte, la rutera Yeima Torres debutó oficialmente en el club Astana durante la Semana Valenciana, en la que concluyó decimocuarta y consiguió podios en tres de las cuatro etapas de esa competencia.