Froome no dejará el Ineos por problemas internos, según su director

La anunciada marcha del británico Chris Froome del Ineos no se ha producido por problemas internos dentro de la formación y el papel del cuatro veces ganador del Tour de Francia no cambiará respecto a lo planificado para esta temporada, aseguró Servais Knaven, director del equipo.



"Es muy importante que haya claridad. Todas las preguntas sobre su marcha del equipo están resueltas y eso es bueno, ya que podremos concentrarnos completamente en el próximo Tour de Francia", señaló Knaven en NU.nl.



El director del Ineos desmintió que el motivo de la marcha de Froome de la estructura después de 10 años de permanencia, en los que ha ganado 7 grandes títulos, se debiera a la disputa por el liderazgo con el colombiano Egan Bernal y el galés Geraint Thomas.



"Nunca fue un problema interno, este rumor siempre ha sido un poco divertido ", zanjó.



Después del anuncio de la marcha de Chris Froome al Israel Start-Up Nation a final de temporada, su función y objetivos con vistas al Tour de Francia no sufrirán cambio alguno.



"La marcha de Froome no cambiará su rol. No veo ninguna razón para que cambie. Nos dejará este año, pero eso no supone ninguna diferencia", insistió el director.