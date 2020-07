La Indurain 2020 retoma en Villava el calendario de pruebas cicloturistas

Pamplona, 18 jul (EFE).- La prueba La Indurain 2020, que tiene como protagonista indiscutible al pentacampeón del Tour de Francia Miguel Indurain, ha retomado este sábado en la localidad navarra de Villava el calendario de carreras cicloturistas, que fue interrumpido durante el estado de alarma por el COVID-19.



La 29 edición de la marcha, que ha partido del pabellón Hermanos Indurain de Villava, ha contado con medidas higiénicas especiales para prevenir los contagios de coronavirus.



Así, a la llegada, cada corredor ha recibido una bolsa con avituallamiento, que sustituirá a la tradicional comida popular para evitar riesgos, por lo que tampoco hay servicio de duchas ni masajistas.



La organización ha agrupado a los corredores en grupos de 150 y con separación de 2 minutos entre cada uno y ha comunicado la hora de salida individualmente a cada participante.



Antes de salir, los ciclistas han guardado en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros y han llevado la mascarilla puesta hasta pasar por el arco donde ha comenzado la prueba.



La nueva edición de la marcha cicloturista, con salida y llegada en Villava, cuenta con dos tipos de recorridos, el largo de 180 kilómetros y el corto de 100 kilómetros.



Miguel Induráin, que antes de la salida ha montado en un globo aerostático junto al atleta Martín Fiz, ha señalado a los medios de comunicación que "un año más sale la prueba", aunque "con unas condiciones diferentes" y con "menos ambiente de ciclismo".



El navarro ha lamentado que, a causa del coronavirus, este año no se haya organizado la feria ciclista ni la comida popular, en la que "le gusta a la gente juntarse, contar anécdotas, cómo entrena uno, cómo entrena otro".



"Tenemos que mantener un poquito las distancias y luego rodar en bici cada uno a su ritmo en la prueba", ha explicado Indurain, quien ha afirmado que, como hay que mantener las distancias, este año "habrá que contar por las redes cómo ha ido cada uno en el evento".



Este año se cumple el 25 aniversario del quinto Tour de Indurain, quien ha bromeado asegurando que su sensación ahora es que "pasan los años rapidito. Ya pasaban rápido cuando estaba corriendo".



Sobre la prueba, en la que han tomado parte exciclistas como Pedro Delgado, ha reconocido que "unos hemos entrenado menos, otros más. Hay gente que con las nuevas tecnologías, los rodillos, ha entrenado más y hoy se verá un poco" su estado de forma.



En todo caso, ha subrayado, "si respetamos todos" las normas, "yo creo que la gente está concienciada, no tiene que haber problema" de contagios.



El campeón del mundo de maratón Martín Fiz ha explicado por su parte que ha estado entrenando en bicicleta "para homenajear a Miguel Indurain. Es importante que estemos rodeándole, sobre todo en este año tan difícil".



Tras desear que a partir de ahora "el mundo de las pruebas deportivas empiece a funcionar", Fiz ha apuntado que va a hacer el recorrido corto, porque "creo que no estoy tan preparado como Miguel, mis piernas no me dan para mucho más, pero estaré dignamente bien".



"Nosotros estamos acostumbrados a ese olor a crema antiinflamatoria, a la lucha contra el crono, y al principio saldremos a disfrutar, pero cuando empecemos a tener un poco de tranquilidad, saldrá la vena competitiva", ha declarado.



Fiz, quien ha resaltado que "el mundo del deporte es un motor económico muy importante también para España", ha señalado que "éste es un primer paso, va a ser una primera referencia. Esperemos que todo vaya por buen cauce y, a partir de aquí, a ver si en el mes de septiembre y octubre empiezan los eventos de ciudad como es La Indurain".