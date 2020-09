Induráin, de los Alpes a las dunas del desierto de Tabernas

Almería, 24 sep (EFE).- El pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin correrá a sus 56 años la Garmin Titan Desert como ya hicieron otros grandes de su época dorada como Abraham Olano, Laurent Jalabert y Claudio Chiapucci y que se disputará del 2 al 6 de noviembre en parajes como el desierto almeriense de Taberna.



La decimoquinta edición de la Titan Desert, que ha sido presentada este jueves, cambiará las dunas marroquíes por espacios naturales de la provincia almeriense como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar o el desierto de Tabernas, el único desierto de Europa, 400 kilómetros con más de 7.000 metros de desnivel.



El presidente de la Titan World Series, Juan Porcar, ha presentado esta edición de una prueba considerada la mejor del mundo de bicicleta de montaña que, además del debut de Miguel Induráin, quien no ha podido estar presente en la presentación, contará con la presencia del exciclista profesional Melchor Mauri, ganador de esta prueba tanto como corredor como jefe de equipo.



"La Titan Desert no nació como una competición ni como carrera, sino como una experiencia, e intentamos no salirnos de esa filosofía que hemos mantenido durante quince años a pesar de haber recibido presiones para que fuera una carrera pura y dura. El día en el que el último que llegue no esté tan contento como el primero, habremos empezado a fallar", afirmó Porcar.



Por su parte, Mauri, que además de director de equipo sigue participando como ciclista, ha señalado que la prueba "es un cóctel muy diverso y tiene distintos aspectos que la hacen especial", destacando que "hay que llevar una regulación en el esfuerzo día a día porque el objetivo de prácticamente todos" es terminar, "desde el más profesional hasta el que llega último".



El presidente de la Diputación de Almería, Javier García, ha destacado el trabajo para acoger esta prueba que contará con 500 participantes y 1.160 millones de espectadores de 190 países que reciben sus imágenes; mientras que el alcalde de la capital almeriense, Ramón Fernández-Pacheco, la calificó de "cita histórica".



La Titán Desert, que parte desde Almería, transcurrirá en sus cinco etapas por Níjar, Tabernas, Turrillas, Lucainena de las Torres, Sorbas, Uleila del Campo, Gérgal, Santa Fe de Mondújar, Nacimiento, Alboloduy, Rioja, Gádor, Pechina, Benahadux y Viator.



Durante las etapas, los participantes pasarán por escenarios como el Parque Naural de Cabo de Gata-Níjar, Sierra Alhamilla, el desierto de Tabernas, el Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas o la base militar de Viator, en homenaje al centenario de la Legión.