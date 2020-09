Suspendida la clásica ciclista Amstel Gold Race por el coronavirus

La organización de la clásica ciclista neerlandesa Amstel Gold Race anunció este miércoles la suspensión de su 55ª edición, prevista para este 10 de octubre, por el coronavirus.



?Los municipios implicados y la región de la seguridad de Limburgo han llegado a la conclusión de que -la celebración de la prueba- no es factible en el marco de las medidas nacionales recientemente anunciadas? contra la COVID-19, dijo la organización en un comunicado.



El alcalde de Valkenburg aan de Geul, Jan Schrijen, explicó que la semana pasada estaba ?a un 95% seguro? de que la carrera podría salir adelante, pero el Gobierno anunció este lunes la prohibición total de público en los eventos deportivos de las próximas tres semanas.



?No se le puede negar el acceso a los residentes y a los visitantes que estén en esa área, lo que significa que no se puede garantizar que no haya público durante la prueba?, se lamentó el regidor.



Antes del anuncio del Gobierno, la organización había tomado medidas para evitar las aglomeraciones y garantizar una distancia de seguridad de al menos un metro y medio entre los asistentes.



?Con la condición de ?sin público?, celebrar la carrera era una tarea casi imposible?, se quejó el director de la Amstel Gold Race, Leo van Vliet, quien aseguró que la prueba volverá a la provincia de Limburgo en 2021.



Países Bajos ha sufrido un fuerte aumento de contagios en el último mes. De los 3.597 casos registrados en la última semana de agosto se ha pasado a los 19.326 detectados la semana pasada.