Mauro Vegni: "Cuando lleguemos a Milán alguien pagará por esto"

Mauro Vegni, director del Giro de Italia, anunció consecuencias tras el plante de los ciclistas para tomar la salida de la decimonovena etapa en Morbegno, como estaba previsto, y tener que recortar el recorrido de 251 kilómetros a 124.

"Esto no ha terminado, cuando lleguemos a Milán alguien pagará. No aceptamos la oferta de los ciclistas, la hemos sufrido. Esto ocurre porque los ciclistas no se han presentando en la salida. Alguien pagará por ello", dijo Vegni en declaraciones a la RAI.

Para el director del Giro de Italia "lo que ha pasado en la etapa ensombrece el trabajo" que están realizando.

"Todo el mundo sabe que el Giro se corría en octubre y hoy había trece grados. Escuché a muchos ciclistas y muchos no estuvieron de acuerdo. Ya sabéis cómo empezó esto. Unos pocos no quisieron correr y querían descansar más", declaró.